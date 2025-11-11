В странах Персидского залива считают, что вооруженный конфликт между Ираном и Израилем практически неизбежен, передает The New York Times (NYT). Аналитики и чиновники называют новую вспышку войны «вопросом времени».

NYT напоминает, что срок действия соглашения 2015 года, призванного ограничить Тегеран в обогащении урана, истек в прошлом месяцев. Кроме того, в отношении страны восстановили жесткие санкции, а переговоры по иранской ядерной программе якобы зашли в тупик.

При этом израильские официальные лица убеждены, что иранская сторона не уничтожила запасы высокообогащенного урана, которых, по данным NYT, хватит для изготовления 11 единиц ядерного оружия, а тайно вывез их в безопасное место. Также Ирин предположительно продолжает работы на новом объекте по обогащению урана, известном как Пикакс-Маунти. Газета указывает, что иранские власти отказались предоставить международным инспекторам доступ к этому и любым другим ядерным объектам.

NYT называет «опасной» ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана. На фоне этого многие в странах Персидского залива считают, что вооруженный конфликт Иерусалима и Тегерана практически неизбежен. На это якобы указывает и мнение израильских властей, которые убеждены в том, что иранская ядерная программа представляет серьезную угрозу.

Директор иранского проекта Международной кризисной группы Али Ваез предположил, что Иран может ответить на любое нападение Израиля «менее сдержанно, чем в июне». По его словам, иранские официальные лица утверждают, что ракетные заводы работают 24 часа в сутки, а в случае новой войны они «надеются выпустить 2 тыс. ракет одновременно, чтобы подавить израильскую оборону, а не 500 за 12 дней».

«[Нет никаких свидетельств того, что новая атака неизбежна]. Но Израиль считает, что работа не завершена, и не видит причин не возобновлять конфликт, поэтому Иран удваивает готовность к следующему раунду», — пояснил Ваез.

Как указывает NYT, израильские официальные лица еще летом говорили о готовности повторно напасть на Иран, если тот приблизится к созданию ядерного оружия. В Иерусалиме отмечали, что иранская ядерная программа была ослаблена, но не уничтожена, поскольку «[президент США Дональд] Трамп остановил июньскую войну раньше [запланированного Израилем времени]».