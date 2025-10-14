В Московском региона прогнозируется прохладная погода на этой неделе, самым холодным днем станет среда, 15 октября, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В среду, по данным синоптика, температура не поднимется выше +5, в ночь на четверг ожидается до -2. При этом в пятницу и субботу днем потеплеет до плюс 11.

«В среду ночные температуры — плюс 2 — плюс 4, дневные — плюс 3 — плюс 5, это будет самый прохладный день на этой неделе, потому что воздушные массы будут поступать из северной Атлантики», — сказал Вильфанд.

Вильфанд отметил, что по сравнению с прошлой неделей, когда дневная температура была около +10… +14 градусов, на этой неделе она «рухнула» до значений около нормы.

«Температура не очень отличается от нормы, она на 1 градус ниже нормы. Кажется, что мы вошли в зиму, потому что прошлая неделя была очень теплой», — пояснил синоптик.

Он отметил, что это кажущееся впечатление и сейчас нормальная погода: облачная, хмурая.

По словам Вильфанда, в связи с облачностью з- ночные и дневные температуры будут отличаться друг от друга примерно на 2 градуса. Кроме того, в течение недели ожидается дождь и мокрый снег. При этом, отметил синоптик, не ожидается образование снежного покрова.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о выпадении первого в этом сезоне снега в Московской области. Метеостанции подмосковного Наро-Фоминска, Внуково, а также Новой Москвы 13 октября отметили выпадение снега. Он также наблюдался в соседних Смоленской, Калужской и Ярославской областях