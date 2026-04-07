Около 20—30% торговых точек сети магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» может закрыться в России в 2026 году. Таким прогнозом поделилась с РИА Недвижимость региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Она связала закрытия с давлением маркетплейсов, которые предлагают технику по более низким ценам. Из-за этого офлайн-магазины теряют свою конкурентоспособность и экономическую эффективность.

По словам Хакбердиевой, в России работает более 880 магазинов «М.Видео». Исходя из этого числа, закрытие может коснуться более 260 точек. На сайте объединенной сети «М.Видео» и «Эльдорадо» говорится, что в стране находится около 1,1 тыс. магазинов ретейлера.

Директор департамента брокериджа RRG Светлана Ярова отметила, что закрытия офлайн-магазинов вызваны не только ценовой политикой маркетплейсов, но и трансформацией самой «М.Видео», из-за чего офлайн-формат компании «заметно меняется».

«В тех магазинах, которые сохраняются, появляется одежда. То есть “М.Видео” — это уже не только магазин техники, а маркетплейс по продаже самой разной продукции», — пояснила эксперт.

В пресс-службе «М.Видео» RTVI сообщили, что компания в 2026 году продолжит закрывать неэффективные торговые точки «для повышения маржинальности бизнес-модели», а также открывать новые магазины в обновленном фирменном стиле, одновременно развивая собственный маркетплейс и партнерскую логистику.

В сети подчеркнули, что онлайн и офлайн модели развития «не конкурируют между собой, а дополняют друг друга».

«Компания не рассматривает цифровые каналы как замену розничной сети — ключевая задача заключается в интеграции всех точек контакта с клиентом в единый клиентский и логистический контур, а также в достижении оптимального баланса между розничной сетью, партнерскими ПВЗ и сервисом доставки», — отметили в пресс-службе.

В середине марта стало известно о назначении генеральным директором «М.Видео» Владислава Бакальчука — бывшего мужа основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким. В пресс-релизе отмечалось, что новый гендиректор планирует превратить «М.Видео» в «универсальную мультикатегорийную платформу».

В конце марта «М.Видео» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на Wildberries за отключение компании от механизма «Скидки WB». Маркетплейс сделал это в одностороннем порядке и не объяснил причину своего решения, заявили в «М.Видео». В результате показатели продаж товаров сети на WB существенно изменились, объем заказов снизился, говорилось в обращении к ФАС.