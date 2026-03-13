Как сказано в релизе, Бакальчук планирует превратить «М.Видео» в «универсальную мультикатегорийную платформу». По его словам, с августа 2025 года компанию системно перестраивают: усиливают маркетплейс, ускоряют онлайн-продажи, модернизируют IT-инфраструктуру, а также логистику.

«Мы расширяем ассортимент за пределы электроники — развиваем категории спорта, мебели, мототехники и автомобилей, привлекаем новых партнеров и усиливаем логистическую инфраструктуру. <…> В фокусе — рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса», — сказал он.

С февраля 2025 года должность гендиректора «М.Видео» занимал Феликс Либ. Он избран председателем совета директоров. Либ заявил, что в ходе работы на новой должности сконцентрируется на стратегическом развитии компании и контроле за исполнением ключевых решений совета директоров.

Бакальчук летом 2025 года возглавил экспертную группу при совете директоров «М.Видео». Позже он занял пост главного исполнительного директора компании. В феврале 2026-го его включили в состав совета директоров ПАО «ВИ.ру» — владельца онлайн-платформы «ВсеИнструменты.ру».

До этого с 2004 года Бакальчук работал над развитием интернет-площадки по продаже товаров Wildberries. Ему принадлежал 1% в ООО «Вайлдберриз». Развитием маркетплейса Бакальчук занимался вместе с бывшей супругой Татьяной Ким, которая владела остальными 99%. Они развелись в феврале 2025 года. В апреле 2025-го суд вынес решение по разделу имущества Ким и Бакальчука, согласно которому 1-процентная доля в маркетплейсе перешла Ким.

Разводу основателей Wildberries предшествовал конфликт у офиса маркетплейса в Москве в сентябре 2024 года. Бакальчук пришел туда в сопровождении нескольких человек, до этого выступив против сделки по объединению компании с оператором наружной рекламы Russ. В результате стрельбы погибли двое охранников офиса, еще несколько человек, включая сотрудников полиции, получили ранения. Бакальчука задержали, но помещать под арест не стали. Ему предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.