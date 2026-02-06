Во время осмотра места происшествия на месте перестрелки у офиса Wildberries в центре Москвы осенью 2024 года было найдено два пистолета марок Стечкин и Glok, а также два десятка гильз. А за день до похода на офис дружина Владислава Бокальчука обсуждала нападение в специальном чате. Неизвестные до этого подробности резонансного события, унесшего жизни двух человек, были оглашены в ходе судебного процесса в Пресненском суде Москвы, где побывал корреспондент RTVI.

До сих пор подробностей по громкому делу о стрельбе в 500 метрах от Кремля было не сказать чтобы много. В первые дни после ЧП все знали, что Владислав Бокальчук и его супруга Татьяна, теперь уже Ким, решили развестись, а заодно — поделить бизнес. Бакальчук своей долей и своим местом в WB оказался недоволен, потому решил пойти в офис компании, чтобы разбираться. А заодно взял с собой свиту из нескольких десятков крепких, преимущественно бородатых, парней.

Как и где он их собрал — тоже было непонятно. Известно было лишь то, что 18 сентября 2024 года огромная толпа, возглавляемая Бакальчуком подошла к бизнес-центру в «Романовом Дворе» и попыталась пройти внутрь. Однако охранники WB этому помешали. В результате началась сначала словесная перепалка, потом было разбито стекло на входной группе БЦ, и в конце концов — прогремели выстрелы. В ходе перестрелки были убиты сотрудники охраны офиса Wildberries — 41-летний Адам Алмазов и Ислам-Бек Эльмурзиев. Ранения получили полицейские, а также один из пришедших с Бокальчуком — Умар Чичаев. Татьяна Ким назвала нападение на офис попыткой «рейдерского захвата».

Сразу после этого силовики провели массовую облаву и задержали более 30 человек. Всем им вменили целый букет статей уголовного кодекса, включая убийство. Пока шло следствие, все задержанные находились в СИЗО. Однако когда расследование подошло к концу, большинство обвиняемых покинули изолятор и отправились на СВО. В итоге на скамье подсудимых, как уже писал RTVI, остались лишь шесть человек: Лев Бахтурин, Ахмед Магомедхалилов, Мурат Мажиев, Андрей Ефремов, Максим Сковородин и Джабраил Умаев. Никому из них не предъявлено обвинение в убийстве. Судят их лишь по обвинению в хулиганстве, уничтожении имущества и самоуправстве.

Между тем на заседании 4 февраля в Пресненском суде были оглашены материалы дела, которые проливают свет на то, как поход на Wildberries вообще был организован. А также — какое оружие использовалось во время перестрелки.

Как выяснилось, как минимум часть свиты Владислава Бакальчука прошла инструктаж в специальном чате в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta*) за день до похода в «Романов Двор». В частности, в суде были оглашены скриншоты с телефона одного из подсудимых — Андрея Ефремова, состоявшего в этом чате, созданном 17 сентября 2024 года в 21:42. Ник Ефремова был «Фартовый».

Как сообщила прокурор, в чате под названием «Чат мероприятий» было девять участников: некие «Руслан», «Олег Викторович», «Брат Викинга Игорь», «Макс Камень», «Саня Танк», «Усоян» и другие. Все они обсуждали там предстоящую спецоперацию.

Из переписки следует, что Ефремов вступил в чат по ссылке-приглашению. В 21:58 в чате написал «Руслан»:

«Сколько надо в группе чел?».

И чуть позже сам же уточнил: «Десять?».

В 21:59 в чате пишет «Макс Камень»: «Я тоже с вами».

«ФИО напиши», — обращается к нему «Олег Викторович».

«Максим Анатольевич», — следует ответ.

Другие тоже представляются.

Вскоре в чат сбрасывают скриншот карты Москвы, с точкой «Романов Двор», обведенной в кружок.

В 22:38 «Олег Викторович» отправляет в чат некое сообщение. Но потом удаляет его.

В дальнейших сообщениях «Олег Викторович» инструктирует группу, по какому маршруту она будет перемещаться.

«Завтра быть в 11:30 по адресу. Без опозданий», — пишет «Олег Викторович». И добавляет: «Старший Руслан, всех соберет».

«Где мы — там победа!», — следом пишет Саня Танк, обращаясь к только что назначенному «Олегом Викторовичем» командиру группы «Руслану».

«Всем, братва, доброй ночи», — прощается «Руслан».

Также на телефоне Ефремова имеется сообщение некоему «Ване Боксеру». Он предлагает ему тоже «пойти на Вайлдберрис». Кроме того, Ефремов пишет сообщение девушке: «На Вайлдберрис будем завтра заходить. Много народа будет». В другом сообщении пользователя говорится: «Контакт будет максимально жестким». Есть и слова о том, что «в этот раз» вместе на WB пойдут «наши старые темщики».

Есть в материалах дела и обсуждение оплаты участия в походе на офис WB. Также были оглашены материалы, из которых следует, что поиск массовки велся и в тематических каналах, где люди рассматривали вакансии работы в охране. «Неустановленное лица осуществляли подбор лиц для захвата офиса Вайлдберрис», — зачитала прокурор. В одном из таких чатов, например, было сообщение: «Привет, нужно 15 человек, посидеть в офисе Wildberries три дня, 8 тысяч рублей оплата».

Некоторые участники таких чатов, впрочем, предостерегали других и предлагали не откликаться на подобные объявления. В частности, прокурор зачитала расшифровку голосового сообщения, в котором пользователь отговаривал желающих от такого мероприятия, предполагая, что туда могут нагрянуть «маски-шоу».

Помимо этого в суде были исследованы материалы, касающиеся осмотра места перестрелки в «Романовом Дворе». Из протоколов осмотра следует, что с места были изъяты два ствола — автоматический пистолет Стечкина и австрийский пистолет Glok. С места были изъяты 21 гильза и 10 пуль.

Также к уликам отнесены два травматических пистолета, телескопическая дубинка, нож и патроны.

Так или иначе, учитывая, что убийство и участие в убийстве или покушении оставшимся шестерым подсудимым не вменяется, данные улики, вероятно, призваны укрепить доказательную базу по обвинению в хулиганстве по ч.2 213 УК РФ. Наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. В свою очередь адвокаты подсудимых пока все еще не исключают вынесение оправдательного приговора.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена