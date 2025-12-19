В Пресненском суде Москвы 18 декабря допросили двух свидетелей по делу о беспорядках со стрельбой у офиса Wildberries в Романовом переулке. Оба — представители компании-маркетплейса. Вспомнить подсудимых они не смогли, зато рассказали, какой ущерб был причинен компании их действиями, о выплате WB почти 10 млн рублей за восстановление бизнес-центра, а также о роли Владислава Бакальчука в компании.

Как уже писал RTVI, из 33 фигурантов дела к моменту направления материалов в суд на скамье подсудимых осталось лишь шесть человек. Им больше не вменяют убийство охранников WB и покушение на убийство полицейского. Действия Льва Бахтурина, Ахмеда Магомедхалилова, Мурата Мажиева, Андрея Ефремова, Максима Сковородина и Джабраила Умаева были квалифицированы по статьям о хулиганстве группой лиц, самоуправстве и уничтожении имущества.

Перед началом заседания адвокаты в коридоре суда обсуждали главную тему последних месяцев — «схему» Долиной. Один из защитников разъясняет коллегам сущность решения Верховного суда:

«Закрепить право собственности за покупателем…» Те вдумчиво кивают.

Чуть позже в коридоре появились два крепких молодых человека с длинными бородами. Они поздоровались с адвокатами, спросили по-русски, не вызывали ли их еще, и убедившись, что нет, принялись что-то бурно обсуждать друг с другом на чеченском.

Заседание началось с допроса двух свидетелей — Елены Кочарян и Александра Коровко. Кочарян работает в Wildberries юристом. По словам женщины, 18 сентября 2024 года она была на рабочем месте в офисе в «Романовом дворе», что в 500 метрах от Кремля. Примерно в полдень она спустилась с коллегой в столовую. Затем раздался сигнал пожарной тревоги, она хотела подняться за вещами, но сделать это уже не получилось, так как всех эвакуировали на улицу.

«Мне стало известно, что было совершено нападение на офис компании вооруженными людьми», — рассказала свидетель.

Никого из шестерых подсудимых Кочарян не видела. Вечером после инцидента ей поступило задание от руководства подать заявление о преступлении в правоохранительные органы. Доверенность Кочарян была подписана лично хозяйкой Wildberries Татьяной Ким.

Пока Кочарян дает показания, двое бородачей перемигиваются с подсудимым Умаевым. Тот сидит в «аквариуме» в черной безрукавке и шапке того же цвета. У него острая борода и почти нет усов. В какой-том момент его приятели достают телефон, а Умаев позирует им с поднятым вверх указательным пальцем.

— А Владислав Бакальчук являлся владельцем какой-то части «Вайлдберриз»? — тем временем продолжается допрос свидетеля.

— Насколько мне известно, у него был 1% долей в уставном капитале.

— Обладал ли он какими-то полномочиями?

— Он являлся миноритарным владельцем компании.

Свидетелю Кочарян было неизвестно, зачем Бакальчук прибыл к офису в Романовом переулке. В этот день, по словам свидетеля, в офисе находилось порядка 150-200 сотрудников.

Адвокаты попросили свидетеля уточнить, какой ущерб был причинен Wildberries действиями пришедших с Бакальчуком людей. Относительно материального, Кочарян ответить затруднилась. Но, что касается репутационного, ответила твердо. «Он заключался в негативном освещении компании в СМИ, была поднята шумиха, в негативном ключе говорилось о самой компании», — сказала свидетель.

Кроме того, добавила Кочарян, насколько ей известно, «компания возместила порядка 10 млн рублей «Романову двору» из-за ремонта входной группы». А сотрудники Wildberries, уточнила она, обращались после нападения на офис к специалистам. «В компании, в том числе во время перерывов на кофе обсуждалось, что многие испытали сильный стресс, и им потребовалась психологическая помощь», — объяснила свидетель.

Следом был допрошен заместитель директора WB по пиару Коровко. Он заметил неладное еще на подходе к офису. По словам свидетеля, рядом с бизнес-центром в злополучное утро уже дежурил автобус с полицейскими. Поэтому Коровко тут же направился в службу безопасности компании и поинтересовался, что происходит. Ему ответили, что сегодня возможна провокация со стороны Бакальчука.

Когда Коровко вновь вышел на улицу, то увидел, как Бакальчук в сопровождении «большой группы лиц» пытался проникнуть в бизнес-центр. Особенно свидетелю запомнился «лысый мужчина, который называл себя адвокатом». Очевидно, речь шла о бывшем прокуроре Анасе Эльмурзаеве. В день стрельбы в Романовом переулке он активно давал комментарии СМИ, представившись адвокатом Бакальчука. Помимо него, как вспомнил Коровко, Бакальчука сопровождали еще человек десять.

— Это была достаточно разношерстная публика. Там были и люди со штативами и камерами. Но были и люди, достаточно таких крупных габаритов, которые готовы к каким-то силовым решениям, — сказал свидетель.

— Как они себя вели? — спросила прокурор.

— Они плотно находись вокруг Бакальчука. Лысый мужчина доказывал, что у него есть право туда войти. Рядом за всем наблюдали сотрудники правоохранительных органов, — описал обстановку Коровко.

По его словам, «лысый мужчина» активно ругался матом и «достаточно словесно пытался унизить представителей охраны бизнес-центра». Тут суд попросил уточнить, как именно ругался лысый мужчина. И тут же сам уточнил: «Но естественно в цензурной форме».

Коровко ответил, что лысый мужчина нецензурно объяснял охранникам, что они работают не на своем месте.

Затем, по воспоминаниям свидетеля, кто-то начал разбивать стекло. А вскоре послышались и выстрелы». Потом мимо меня пронесли полицейского, который, видимо, был ранен», — сказал Коровко. По словам свидетеля, дальше он услышал крики: «Трупы! Трупы».

Владислав Бакальчук к тому моменту уже отошел от места происшествия и сделал заявление на камеру. А через какое-то время и нападавшие на офис люди бросились в рассыпную. По словам свидетеля, «их отлавливали в переулках».

— Действия нападавших были скоординированы? — уточнила прокурор.

— Это были организованные действия. Было видно что они кем-то проинструктированы. Они все время находись вокруг Владислава. Когда было разбито стекло, они ограничили возможность правоохранительных органов, чтобы не дать им туда пойти, встали спинами, — показал характерную позу свидетель.

Также он рассказал, что среди нападавших были как люди славянской внешности, так, «может быть, и с Кавказа, и из Азии». Однако на вопрос, узнает ли Коровко этих людей среди подсудимых, тот ответил, что нет. Он объяснил это тем, что с тех пор прошло много времени.

— Находились ли в офисе оригиналы уставные документов Wildberries? — поинтересовался кто-то из адвокатов.

— Никогда не знал и не знаю, где находятся такие документы, — последовал ответ.

В конце допроса у свидетеля спросили, почувствовал ли он в тот день угрозу для своей жизни. «Я думал, что проведу этот день иначе. Казалось, что в 2024 году в центре Москвы такое происходить не может. Это было очень сильное психологическое воздействие. Коллеги тоже очень тяжело переносили последствия», — сказал Коровко.

На один из последних вопросов, касающихся полномочий или должности Владислава Бакальчука в компании, свидетель однозначно ответить затруднился. «Бывшим супругом Татьяны Ким», — пожал плечами Коровко.

На этом заседание завершилось. Потому что третий свидетель, как было сказано, «не вышел на связь», и не явился в суд. Процесс продолжится на следующей неделе.