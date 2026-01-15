Гульнара Керимова, дочь российского сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, инициировала арбитражное разбирательство против Швейцарии по вопросам санкций, под которыми находится их семья. Об этом сообщило представляющее ее интересы московское адвокатское бюро Asari Legal.

Претензии Керимовой основаны на Соглашении между СССР и Швейцарией о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1 декабря 1990 года.

«Спор затрагивает вопросы защиты инвестиций и соблюдения международных обязательств государства в условиях санкционных ограничений. Дело имеет прецедентное значение для международной инвестиционной практики», — сказано в публикации.

Ведущий в области таких новостей новостной ресурс Global Arbitration Review подтверждает, что это первый случай, когда когда государство сталкивается с иском в рамках международного договора в связи с режимом санкций против России.

По данным портала, иск связан с замораживанием вложений Керимовой в элитную недвижимость, предположительно расположенную на мысе Антиб во Франции. Для инвестирования дочь российского сенатора использовала швейцарские компании, говорится в материале.

Санкции и расследования

Сулейман Керимов с 2018 года находится под санкциями США, которые были наложены на него во время первого срока президента Дональда Трампа, с 2022 года — под ограничениями Евросоюза, а с 2023-го — под британскими санкциями. Осенью 2022 года американские санкции были расширены на членов семьи сенатора, включая его жену Фирузу, двух дочерей Гульнару и Амину и сына Саида.

Одновременно в ноябре 2022 года Bloomberg сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что во Франции подразделение прокуратуры, занимающееся борьбой с организованной преступностью, расследует финансовые потоки, которые позволили Гульнаре Керимовой купить структуры собственности виллами в «Бухте миллиардеров» на мысе Антиб.

Как пояснял Bloomberg, право собственности на четыре виллы стало предметом дела об отмывании денег, возбужденного в Ницце за несколько лет до того. Летом 2022 года прокуроры взяли за основу расследования отчет французского органа по борьбе с отмыванием денег Tracfin. В документе утверждалось, что дочь Керимова потратила на эту покупку €268 млн ($279 млн), причем большую часть этих денег предоставил ее брат Саид.

Адвокат семьи Керимовых тогда отверг все попытки французских надзорных органов привлечь их к ответственности, заявив, что сделка была полностью прозрачной и была проведена с участием компетентных органов с соблюдением всех законов.

В марте 2025 года RTVI подсчитал, что по сравнению с данными Forbes о богатейших россиянах в 2021 году капиталы Керимова и его семьи в результате действия западных санкций сократились на треть (- 32%, с $15,8 млрд до $10,7 млрд).