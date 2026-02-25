Самыми тяжелыми осложнениями при так называемом гонконгском гриппе считаются миокардит, менингит и пневмонию. Эти заболевания значительно ухудшают состояние больного, а в некоторых случаях могут привести к смерти, рассказал «Ленте.ру» терапевт Александр Лаврищев.

Гонконгским гриппом называют грипп А (H3N2), который впервые обнаружили в 1968 году в Гонконге. В последующие годы заболевание распространилось за пределы Восточной Азии и привело к гибели около 4 млн человек.

Самое опасное, по словам медика, осложнение — это миокардит (воспаление сердечной мышцы). Врач пояснил, что вирус гриппа А может проникать напрямую в сердечные клетки и поражать их, запуская воспалительный процесс.

Среди симптомов миокардита Лаврищев выделил одышку, учащенное или нерегулярное сердцебиение, утомляемость, боль в груди и отеки ног. При их игнорировании может возникнуть аритмия, сердечная недостаточность или внезапная остановка сердца, предупредил он.

Второе осложнение — менингит (воспаление оболочек головного мозга). По словам специалиста, он развивается на фоне попадания вируса в центральную нервную систему. Инфекция вызывает резкую головную боль, повышенную температуру и чувствительность глаз к свету, а также нарушения сознания.

Еще одно возможное осложнение — это пневмония (воспаление легких). В этом случае аналогично поднимается температура, появляется озноб, кашель с возможными выделениями и мокротой, одышка, боли в груди при вдохе, а также синюшность губ и пальцев из‑за нехватки кислорода, добавил Лаврищев.

В середине декабря 2025 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала штамм гриппа А (H3N2) доминирующим в России. Кроме того, 80-90% исследованных пациентов в Европе также болеют «гонконгским гриппом».

По словам кандидата медицинских наук Светланы Вахрушевой, чаще всего в России вирус выявляют на Дальнем Востоке и в Сибири. При этом, как отметила медик, H3N2 циркулирует как сезонный грипп и не приводит к эпидемиологическим катастрофам. По ее оценке, «гонконгский грипп» вряд ли распространится по аналогии с COVID-19, вызвав новую пандемию.