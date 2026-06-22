Российские войска нанесли удар по одному из производственных объектов украинской компании «Генерал Черешня», выпускающей беспилотники, включая FPV-дроны и дроны-перехватчики. Об этом сообщили в пресс-службе компании. По данным предприятия, в результате атаки сотрудники не пострадали.

В компании отметили, что заранее готовились к подобным рискам, учитывая регулярные удары по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса. Основатель Ярослав Гришин подчеркнул, что производственные процессы сохраняются, а обязательства выполняются в полном объеме, несмотря на последствия атаки.

«Мы были готовы к такому сценарию, ведь понимаем, в какой реальности работаем. Оборудование и техника — это возобновляемый ресурс, а люди — нет», — говорится в сообщении. «Все восстановится. Железо и техника — ничто по сравнению с людьми. Мы работаем и готовы делать еще больше», — заявил Гришин.

Ранее RTVI сообщал, что General Chereshnya («Генерал Черешня») и американская корпорация Wilcox Industries объявили о создании совместного предприятия для производства беспилотников в США. Планируется выпуск FPV-дронов и дронов-перехватчиков непосредственно на территории штатов.

General Cherry известный поставщик украинской армии, о качестве FPV-дронов лестно отзывался командующий силами беспилотных систем Украины и руководитель аэроразведывательного подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» майор Роберт Бровди. «Генерал Черешня» — один из крупнейших производителей FPV-дронов в Украине. Флагманскими продуктами компании являются дроны-перехватчики, в частности: «Генерал Черешня BULLET» и «Генерал Черешня AIR», которым пользуются более 100 боевых бригад ВСУ.