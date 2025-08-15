Россия и США обязательно «о чем-нибудь, но договорятся» на саммите на Аляске, заявил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. Он отметил, что если стороны смогут найти компромисс по вопросу приближения инфраструктуры НАТО к российским границам, то и по ситуации в Украине тоже будет найдено решение.

«Рассчитываю на положительный исход переговоров, на что-то позитивное, что будет лучше, чем до этого. Обязательно о чем-нибудь, но договорятся. По Украине прорывов я не жду, потому что по Украине все решаться будет на линии столкновений», — сказал депутат.

Кроме того, напомнил Гартунг, конфликт России и Украины является «следствием глобальной напряженности между двумя сверхдержавами, причем ядерными сверхдержавами».

«У нас большая проблема с тем, что американцы вышли из соглашения по ограничению систем противоракетной обороны, из соглашения по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и фактически мир стал гораздо опаснее. Мы, естественно, сначала соблюдали мораторий, теперь отказались от него. Поэтому я думаю, что решение этих вопросов — на первом месте, а Украина — на втором», — считает парламентарий.

Собеседник RTVI добавил, что если решения «этих вопросов не будет, то и не будет решения по Украине»: «А вот если по этим вопросам договоримся, то по Украине тоже найдем решение».

«Все кричат: “Украина! Украина!”, но забыли первопричину. А причина-то глубже. Все началось с приближения НАТО, и самое главное, не просто с приближения НАТО, а с приближения инфраструктуры НАТО — ракеты стали все ближе и ближе к нашей столице. Это самая главная причина», — заключил депутат.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Он стал первым в истории соглашением между двумя государствами о ликвидации целого класса вооружений. Стороны договорились не производить и не испытывать баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.

США вышли из ДРСМД в 2019 году — во время первого президентского срока Дональда Трампа. Вашингтон объяснил свою позицию тем, что Москва разрабатывает крылатую ракету 9М729, чья дальность, по версии американской стороны, была свыше 500 км. Россия эти обвинения отрицала и в ответ назвала нарушением договора развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии.

В середине июня 2019 года Госдума приняла законопроект о приостановке договора России с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В следующем месяце документ подписал президент Владимир Путин.