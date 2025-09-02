Лидеры России, Китая и Индии на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине «проявили единство», символически взявшись за руки и пообещав сотрудничать. Эта сцена, хотя и «тщательно срежиссированная», стала «мощным сигналом» для президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на аналитиков.

Саммит, в котором также участвовали лидеры Ирана, Пакистана, Турции, Беларуси, стран Центральной Азии и Кавказа, завершился без важных договоренностей. Вместе с тем президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди продемонстрировали сплоченность в пику стремлениям Трампа «сдержать Пекин, разорвать связь России с Китаем и отрезать Индию от российской нефти», пишет газета.

«Сердечность» встречи в Тяньцзине вызовет тревогу на Западе, полагает исполнительный директор австралийского аналитического центра Lowy Institute Майкл Фуллилов.

«Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не повлияло на отчуждение России от Китая. С другой стороны, его резкое обращение с Нарендрой Моди сближает Индию с Россией и способствует потеплению ее отношений с Китаем», — рассудил он.

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в X видео протокольной совместной съемки всех участников саммита, после которой Цзиньпин и Путин стали вместе обходить многочисленных гостей с приветствиями.

«“Изолированная Россия”. И никто не помнит Неудачника Байдена», — сыронизировал Дмитриев в подписи к публикации.

В статье отмечается, что Россия экспортирует большую часть своей нефти именно в Китай и Индию. При этом для Путина саммит стал лишь началом визита в КНР, в ходе которого он также встретится с Си Цзиньпином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном на военном параде в Пекине 3 сентября, посвященного 80-летию окончания Второй мировой войны.

На жест единения Путина, Цзиньпина и Моди также обратил внимание новостной сайт Axios и дал похожую оценку.

«Трамп активно пытается вбить клин между Индией и Россией, одновременно стремясь постепенно отдалить Россию от Китая. Поэтому образ всех трех лидеров, буквально держащихся за руки, — это как минимум символический удар», говорится в материале.

В день встречи трех лидеров в Тяньцзине некоторые СМИ распространили как свежее фото Путина, Цзиньпина и Моди, на котором они втроем держатся за руки, однако в действительности оно было сделано на саммите G20 в Аргентине в 2018 году. На нынешней встрече в рамках ШОС главы трех стран тоже держались за руки и обнимались, это зафиксировано на снимках.

Как полагает сайт, Моди дал понять Вашингтону, что Индия не прекратит покупать нефть у России, и предпринял шаги по восстановлению отношений с Цзиньпином, что «потенциально подрывает более чем десятилетние усилия США по объединению с Индией в борьбе с Китаем».

В публикации высказывается скепсис по поводу стабильности потепления между Индией и Китаем, а также по поводу долговечности «отношений без границ» между Китаем и Россией. Однако, «по крайней мере, на данный момент стремление администрации Трампа отдалить друг от друга эти три державы не приносит результатов», заключает Axios.