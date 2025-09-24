Дроны с композициями украинского артиста Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки, запускают вооруженные силы Украины над позициями российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего армии РФ, штурмовика 392-го полка с позывным «Увар».

По словам российского военного, такие дроны, в частности, противник применяет в поселке Малые Щербаки Запорожской области, где находится передний край обороны армии России.

«По ночам прилетал дрон, летал по улицам, не спеша. Включали нам музыку — «Верку Сердючку». Ну, и сдаться предлагали: «Воду мы вам дадим, еду», мол», — отметил «Увар».

Военный добавил, что происходило такое частенько. Однажды, сказал «Увар», из закрепленного к коптеру динамика звучал даже гимн Украины.

Российская армия, по данным Минобороны, взяла под контроль Малые Щербаки в конце марта 2025 года. В освобождении населенного пункта, в частности, участвовал гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий полк ВДВ. Сейчас Малые Щербаки находятся в прифронтовой зоне, и ВСУ периодически там контратаковать. Российские военнослужащие рассказывали, что при отступлении из населенного пункта украинские военные намерено уничтожали там колодцы, чтобы отрезать его от доступа к воде.

Андрей Данилко оказался в центре скандала в январе 2022 года, когда на одном из концертных шоу, выступая в образе Верки Сердючки, исполнил песню про Степана Бандеру. Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов тогда заявил, что исполнение такой песни выходит за рамки добра и зла.

«Человека, на руках которого кровь украинцев, поляков, русских. Человека, про которого ничего обсуждать нельзя, кроме того, что говорить, что его место на той свалке истории, где должны быть все нелюди и фашисты», — сказал Морозов.

Сам Данилко заявил, что песня про Бандеру была не постановкой, а импровизацией, так как «в тот момент» она была «вирусной и популярной в интернете, в TikTok».

В июле 2025 года в Крыму задержали диджея, который поставил на дискотеке в сельском клубе песню Верки Сердючки «Гуляночка». Мужчина заявил, что сделал так «по глупости, как-то отвлекся», и извинился.