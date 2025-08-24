На фоне продолжающихся в Сербии масштабных акций протеста президент страны Александр Вучич пообещал народу принять «широкомасштабные меры по повышению уровня жизни и сдерживанию инфляции», пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главы республики.

24 августа Вучич заявил журналистам, что введет ограничения на розничные наценки на отдельные продукты, обяжет банки ввести новые кредитные продукты (ипотечные и потребительские) с более низкими процентными ставками для заемщиков с невысоким доходом, а также обеспечит скидки на электроэнергию и другие источники отопления для малоимущих граждан.

Общая стоимость этого пакета мер для государственного бюджета Сербии не разглашается. Большая часть анонсированных Вучичем нововведений вступит в силу с 1 сентября. Кроме того, по словам главы государства, в середине сентября он объявит о еще одной инициативе по сокращению расходов граждан.

«Это чудодейственный пакет мер, который увеличит потребление и поднимет уровень жизни», — заявил 55-летний сербский лидер. Он также считает, что реализуемый им план поможет замедлить инфляцию, которая в июле 2025 года достигла 4,9%.

Масштабные протесты начались в Сербии в 2024 году после гибели 16 человек под рухнувшим бетонным козырьком железнодорожной станции в Нови-Саде, акции были инициированы студентами университета. Сначала их участники требовали от властей большей прозрачности и ответственности в борьбе с коррупцией, но потом стали призывать к проведению досрочных выборов.

Демонстрации с перерывами продолжаются уже 10 месяцев и, по оценке Bloomberg, стали для Вучича «самым серьёзным испытанием за всё время его пребывания на посту премьер-министра и президента». Протесты возобновились после очередной паузы в начале августа, с тех пор в них пострадали более сотни мирных жителей и свыше 40 сотрудников полиции, десятки активистов арестованы.