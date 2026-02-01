США могут в течение 48 часов нанести удар по Ирану, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире национального телеканала Pink TV. Он выразил мнение, что мир находится на пороге крупных политических и военных потрясений.

Вучич связал свой прогноз с опубликованием в США очередной серии документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна о секс-торговле людьми. Президент Сербии провел аналогию с бомбардировками Югославии в 1999 году, последовавшими за секс-скандалом вокруг бывшего президента США Билла Клинтона и сотрудницей Белого дома Моникой Левински.

«Я ожидаю в ближайшие 48 часов удара по Ирану и ряда других важных событий. <…> Когда появляется подобная чепуха, как это было с Моникой Левински, тогда кого-то начинают бомбить. Я почти уверен, что это [опубликование «файлов Эпштейна»] ускорит принятие решений», — заявил Вучич.

Рост напряжения между Ираном и США

31 января президент США Дональд Трамп заявил, что в направлении Ирана следуют «очень большие и мощные» американские корабли. В частности в регион направлен авианосец Abraham Lincoln. При этом он отказался отвечать на вопрос репортеров, принято ли уже решение об ударах по Исламской республике.

Трамп отметил, что надеется на заключение «удовлетворительного» соглашения с Тегераном по ядерному оружию. По словам американского лидера, Иран ведет «серьезные переговоры» с США по этому вопросу.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи днем ранее заявил, что вооруженные возможности Ирана и его ракетная программа «никогда не станут предметом переговоров».

Как пишет FT со ссылкой на дипломатов и аналитиков, США хотят, чтобы Иран навсегда прекратил обогащение урана, ограничил свою программу баллистических ракет и прекратил поддержку региональных военизированных группировок, включая «Хезболлу» в Ливане и хуситов в Йемене.

Иран неоднократно заявлял, что не согласится прекратить обогащение урана, поскольку имеет на это право как участник договора о нераспространении ядерного оружия. Тегеран подчеркивал, что его ядерная программа носит гражданский характер. FT в свою очередь отмечает, что Тегеран обогащал уран до уровней, близких к оружейным.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что США в случае своего нападения развяжут в регионе полномасштабную войну.

На фоне растущей напряженности между Ираном и США президент России Владимир Путин 30 января принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Али Лариджани. Российская сторона не приводила подробности встречи.

За день до этого, 29 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает все стороны к сдержанности и отказу от силовых методов, которые могут создать хаос в регионе и привести «к очень опасным последствиям».