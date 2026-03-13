Таганский районный суд Москвы приговорил к 12 годам колонии общего режима заочно бывшего главу Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна по делу о хищении 33 млрд рублей, выведенных из ОФК-банка. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 13 марта.

«Признать Чуяна виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима. Назначенное наказание считать заочным», — сказано в решении суда.

Прокурор просил назначить экс-чиновнику 14 лет колонии и штраф в размере 33,122 млн рублей.

Суд также лишил Чуяна права заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями коммерческих организаций на два года, пишет РБК.

Как установил суд, Чуян был фактическим акционером ОФК-Банка. Пакет в 75% минус одна акция был оформлен на его родственников и доверенных лиц, в частности на водителя бывшего чиновника.

По версии следствия, в 2013-2018 годах Чуян и тогдашний президент ОФК-банка Николай Гордеев без ведома совета директоров организовали выдачу 115 ничем не обеспеченных невозвратных кредитов, которые получил подконтрольный экс-главе РАР дистрибьютор алкогольной продукции «Статус-групп». В качестве заемщиков выступили фирмы, возглавляемые сотрудниками банка или «Статус-групп».

Гордеева в марте 2021 года суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями из-за выдачи ничем не обеспеченных кредитов и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 10,5 млрд рублей. В 2023 году экс-главе банка вынесли еще один приговор — он получил восемь лет колонии по делу о растрате. По версии следствия, Гордеев, действуя в интересах Чуяна, в 2016—2017 годах вывел из кредитной организации около 9,5 млрд рублей по фиктивным соглашениям. В результате большая часть кредитных средств досталась компаниям, подконтрольным ООО «Статус групп».

Дело о хищениях в ОФК-Банке было возбуждено после заявления однокурсника президента Владимира Путина, адвоката Николая Егорова, который был крупнейшим акционером банка. Ему принадлежало 25% акций. После отзыва у кредитной организации лицензии и признания ее банкротом Егоров потребовал выяснить, куда были потрачены многомиллионные суммы из средств банка.