Проект по внедрению в Таиланде карт платежной системы «МИР» находится «в достаточно высокой степени готовности». Еще до пандемии прошел успешный тестовый платеж, а сейчас все зависит от решения регулятора. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Бангкоке Евгений Томихин.

По словам посла, проект с картами «МИР» «был достаточно продвинут» еще до пандемии», когда в Таиланд приезжало все больше российских туристов.

«В принципе у нас всё находилось на достаточно продвинутой стадии. Насколько я знаю из того, что мне говорили таиландские коллеги, даже был проведен тестовый платеж, который оказался успешным. Но это было всё до пандемии», — уточнил Евгений Томихин.

Потом пришел ковид, а потом, по словам посла, «изменились геополитические обстоятельства».

«Но я должен сказать, что в принципе проект использования карт «МИР» в Таиланде находится в достаточно высокой степени готовности. Как только будет политическое решение, как только будет решение регулятора, таиландского Центрального банка, — я думаю, что запустить его будет не очень сложно», — заключил Евгений Томихин.

Ранее посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян признал в интервью RTVI, что вопрос о внедрении карт «МИР» там фактически снят с повестки, поскольку местные власти опасаются, что страна может попасть под действие вторичных санкций.