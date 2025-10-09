Мещанский районный суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста членам незарегистрированной партии «Другая Россия Э.В.Лимонова» Георгию Галкину и Ксении Носоровой. Их признали виновными в неповиновении требованию сотрудников Росгвардии (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) во время несанкционированного митинга около здания Центробанка в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции 9 октября.

Как утверждает телеграм-канал «Национальная правозащита», Галкину и Носоровой также вменили ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации либо проведения акций). Информация о спецприемниках, в которых они будут отбывать наказание, уточняется, говорится в сообщении.

Адвоката задержанных членов «Другой России» не допустили в суд, а самим активистам «не дали заявить никакие ходатайства», утверждает «Национальная правозащита».

«Более того, выводили их из ОВД через черный вход, не уведомив адвоката о транспортировке в суд», — отмечает телеграм-канал.

Двое других задержанных активистов — Виктор Кёльн и Григорий Шакиров — по-прежнему находятся в отделении полиции, сообщила «Национальная правозащита» днем в четверг.

Несанкционированный митинг против политики ЦБ прошел в среду, 8 октября, у здания Банка России Москве. На акцию вышли четверо представителей «Другой России». Они разбросали «купюры» с надписью «Ваши бумажки ничего не стоят», один из них приковал себя наручниками к забору. Активисты потребовали ввести фиксированные цены на продукты первой необходимости, остановить рост цен на бензин и пересмотреть политику Центробанка.

Всех четверых участников митинга задержали и доставили в отделение МВД по Мещанскому району.