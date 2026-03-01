В Пермском крае нашли тела четырех туристов из Уфы, пропавших на снегоходах в районе плато Кваркуш. Также обнаружен один выживший из группы, сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья.

Тела двух туристов нашли в районе горы Гроб на расстоянии около 30 километров от деревни Золотанка. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, они могли погибнуть от обморожения.

«На место выехали криминалисты, по личностям погибших информации пока нет. Предварительно, без криминала, они замёрзли, но окончательные выводы будут позднее», — сказал он.

Позже спасатели обнаружили тела еще двоих путешественников. Пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт» указывала, что они ушли от друзей пешком за помощью. Причина их смерти пока не уточняется.

Один участник туристической группы — 67-летний мужчина — выжил. Он получил сильное обморожение и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Источник «КП-Пермь» сообщил, что «его согреют и будут спрашивать о случившемся».

В поисках участвовали полиция, волонтеры, 68 сотрудников МЧС и 59 единиц техники, включая 34 снегохода. Также к операции подключился частный пилот. Собеседник «КП-Пермь» уточнил, что раньше туристы уже ходили по этим маршрутам — пропавших уфимцев нашли «как раз по треку с прошлого путешествия».

Группа не зарегистрировалась в МЧС

Группа из пяти мужчин из Уфы начала свое путешествие 20 февраля. Опытным был только один из них, остальные — новичками. Они прибыли в деревню Золотанка Красновишерского района Пермского края, пересели с автомобилей на снегоходы и отправились к плато Кваркуш, расположенному в 100 км от населенного пункта.

27 февраля стало известно, что путешественники несколько дней не выходят на связь, на их поиски отправились спасатели, полиция и волонтеры. При планировании поездки мужчины не зарегистрировались в МЧС, поэтому об их пропаже ведомство узнало не сразу.

Владелец базы отдыха «Кваркуш» Кирилл П. рассказывал РИА Новости, что туристы забронировали у него номер, но так и не приехали. По его данным, они планировали отправиться в традиционный русский дом на юго-западной окраине плато Кваркуш «Андрюшкиной избы». Поездки туда обычно организовывают туроператоры, напоминает агентство.

«Я вам так скажу: никто никогда в жизни сам не зарегистрируется, если не пнуть. А штрафов не предусмотрено», — возмутился собеседник РИА Новости.

Он добавил, что туристы должны были вернуться в деревню Золотанка, где оставили вещи и машины, не позднее 24 февраля. Но почему-то в этот день «никто не поднял тревогу».

Возможные причины трагедии

«Комсомольская правда» отмечает, что проложенный уфимцами маршрут был прямой, то есть потеряться на нем сложно. Среди возможных причин произошедшего специалисты рассматривают поломку техники или непогоду. Как указывает издание, в 20-х числах февраля в районе Кваркуша как раз была вьюга.

В частности, Павел Бахарев — директор заповедника «Вишерский», расположенного недалеко от места пропажи туристов, еще в день начала поисковой операции предполагал, что они могли попасть в пургу.

«Их могла застать непогода, в последние дни в районе Кваркуша была метель, возможно, они остановились в убежище, чтобы переждать непогоду. Я не могу предположить, что могло случиться одновременно с пятью опытными путешественниками на пяти снегоходах», — говорил он.

Официальная версия произошедшего пока неизвестна.