В Германии на предстоящих местных выборах в земле Северный Рейн-Вестфалия отмечается необычная тенденция: все больше зарегистрированных кандидатов умирают до начала голосования, назначенного на 14 сентября. Гибель 16-го по счету кандидата подтвердила журналистам председатель избиркома земли Северный Рейн—Вестфалия Моника Виссманн, пишет Bild.

Cемь смертей произошли в рядах партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), остальные умершие входили в девять других партий и ассоциаций, включая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), «Зеленых», Партию защиты животных, Ассоциацию независимых избирателей и другие. В каждой из девяти умерло по одному кандидату, уточняет издание. Все эти смерти зарегистрированы в 14 различных муниципалитетах региона.

«Первые случаи смертей местных политиков вызвали переполох по всей стране и породили в интернете причудливые теории заговора. Сначала сообщалось о четырех, затем о семи умерших политиках партии АдГ. Однако расследование, проведенное газетой Bild совместно с региональной полицией, показало, что все они умерли естественной смертью», — говорится в статье.

В сети также публиковались слухи о росте числа смертей среди кандидатов от АдГ, но никаких свидетельств этому нет, сообщает издание.

Полиция сообщила немецкому информагентству DPA, что первые четыре смерти среди кандидатов от партии произошли либо по естественным причинам, либо по причинам, которые не разглашаются по просьбе семьи. Последующие две смерти были описаны аналогично.

По поводу этих двух случаев представитель АдГ сообщил Politico, что у одного умершего было заболевание печени, и причиной стала почечная недостаточность, другой покончил жизнь самоубийством. Седьмым стал 80-летний мужчина, который, как сообщалось, «умер естественной смертью после продолжительной болезни».

Как поясняет Bild, период между выдвижением кандидатов и датой выборов длится весьма продолжительное время, поэтому законом предусмотрена возможность проведения дополнительных выборов в случае смерти кандидата до дня голосования. Сами выборы при этом масштабны — в 2020 году в Северном Рейне-Вестфалии по их итогам было распределено более 20 тыс. мест.

Земля Северный Рейн-Вестфалия, включающая Рурский регион с более чем 5 млн жителей, является самой густонаселенной и промышленно развитой землей Германии. Население всей территории федеральной земли составляет 18 млн человек. Там 14 сентября будут выбирать городские и районные советы, а также глав коммун и мэров.