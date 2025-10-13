Президент США Дональд Трамп отменил распоряжение своего предшественника Джо Байдена о замене смертной казни на пожизненное заключение для 37 осужденных. Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), из-за решения республиканца сроки этих людей превратились «в сущий ад».

Заключенные были осуждены за убийства полицейских, военнослужащих и чиновников, а также участие в вооруженных ограблениях и сделках, связанными с наркотиками. Согласно указу Трампа, большинство из них перевели в тюрьму во Флоренции, штат Колорадо (ADX Florence). Исключение сделали для тех, кому была необходима медицинская помощь, отмечает WSJ.

Газета называет ADX Florence «самым суровым учреждением в [американской] федеральной системе», где осужденные проводят по 23 часа в сутки в одиночных камерах. При этом на встрече с генпрокурором США Пэм Бонди, которая прошла в мае и была посвящена семьям жертв 37 заключенных, некоторые американские чиновники выступили за ужесточение условий содержания в тюрьме во Флоренции.

В частности, о более суровых условиях говорил Аарон Рейц, занимавший тогда пост помощника генпрокурора. Он был разочарован тем, что в камерах «есть окна, через которые виден дневной свет», а заключенные получают «слишком вкусную еду».

Пэм Бонди, в свою очередь, осудила решение Джо Байдена смягчить смертные приговоры. По ее словам, демократ «продемонстрировал вопиющее пренебрежение к нашей [американской] системе правосудия и полное неуважение к семьям жертв, которые уже понесли огромные потери». Отправка обвиняемых в тюрьму штата Колорадо, по ее словам, «гарантирует, что остаток своей жизни они проведут в условиях, соответствующих совершенным ими вопиющим преступлениям».

С ее позицией не согласился директор национального тюремного проекта американского союза защиты гражданских свобод Дэвид Фатхи, который представляет интересы 21 заключенного. Собеседник WSJ утверждает, что осужденные были направлены в ADX «не из-за угрозы безопасности, а для того, чтобы причинить [им] максимальные страдания».

«Люди должны быть очень обеспокоены пренебрежением президента и генерального прокурора к закону в этом деле. Сегодня [к суровому наказанию] могут быть [приговорены осужденные], которые очень непопулярны. Завтра это может быть кто угодно», — убежден Фатхи.

WSJ напоминает, что Байден когда-то поддерживал смертную казнь, но пришел к выводу, что она является «неоправданно жесткой», и ее «невозможно применять справедливо». На фоне этого активисты попросили демократа освободить заключенных, приговоренных к этой мере наказания, до его ухода с президентского поста.

Байден смягчил наказание для 37 из 40 осужденных. «Я не могу оставаться в стороне и позволить новой администрации возобновить казни, которые я приостановил», — говорил он. Трамп был в ярости из-за принятого своим предшественником решения и отменил его, указывает WSJ.