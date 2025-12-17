Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский стремятся к миру, но разными путями, заявил в интервью Newsmax белорусский лидер Александр Лукашенко. Он добавил, что Москва хочет долгосрочного мира, чтобы избежать нового конфликта в будущем. Также политик допустил, что если Украина продолжит сражаться, то может «полностью исчезнуть с карты».

«Уверен, что Путин хочет мира. Не буду называть причины. Вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и Зеленский. Уверен. Особенно сейчас. Он хочет мира. Но их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные», — сказал Лукашенко.

На вопрос, почему начались боевые действия между Россией и Украиной, белорусский президент напомнил о притеснении русскоязычного населения в Украине, включая трагедию в Одессе, где сожгли людей.

Он привел аналогию с США и Мексикой, отметив, что если бы подобное происходило с проамерикански настроенными жителями мексиканского приграничья, Вашингтон не остался бы в стороне и буквально «стер бы эту страну с лица земли»: «Не дай бог, конечно. Я просто в пример это привожу».

Белорусский президент подчеркнул, что если украинским властям хотелось выстроить языковую политику, это следовало делать постепенно на протяжении многих лет, а не просто «затыкать рот» русскоязычному населению.

Также Лукашенко заявил, что Украина в 2014 году отдала Крым без единого выстрела и никто за полуостров с украинской стороны не сражался.

«Они говорят, что война началась. Война — когда лоб в лоб с оружием в руках воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев. Ну а россиянам зачем было стрелять, когда они заняли и освободили, как они говорят, Крым? Стрелять не надо было, потому что за Крым никто не воевал. За Крым никто не сражался. Это было на моих глазах. Ни одного выстрела со стороны Украины», — сообщил глава Беларуси.

Отдельно белорусский лидер отметил, что продолжение конфликта ничего хорошего Украине не сулит.

«Если Украина считает, что она может победить Россию и готова вести войну, ну, пусть воюет. С моей точки зрения (думаю, и Трамп придерживается такой позиции), если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать», — заявил Лукашенко.

Также он не исключил, что если боевые действия не прекратятся, то в России может начаться мобилизация: «Это будет хорошо для России? Не будет хорошо».

Глава государства подчеркнул, что очень многое зависит от позиции Трампа и США, и сейчас главное, чтобы республиканец не отступил от своей линии. Европейцам, по его мнению, в этом вопросе незачем «гвалтом кричать», так как без участия Вашингтона никакого мира не будет.

Если же Трамп разочаруется и отойдет от темы урегулирования, война продолжится до тех пор, пока в Украине не возобладают силы, которые вынудят Зеленского пойти на мир, убежден Лукашенко.

«А эти силы заставят Зеленского пойти на мир тогда, когда начнет рушиться фронт полностью. Хотя уже начало это видно сейчас», — уверен он.

Главное, по мнению Лукашенко, — остановить стрельбу, а детали мира можно обсуждать и месяцы, и годы. Он привел пример России и Японии, которые десятилетиями сотрудничают без мирного договора.

При этом, добавил глава республики, важно «заморозить конфликт от начала до конца» так, чтобы у России не было настороженности по поводу возможного перевооружения Украины в этот период — американцы и европейцы не должны поставлять туда оружие. Белорусский лидер напомнил о том, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что целью минских соглашений было дать Украине время перевооружиться.

Лукашенко подчеркнул, что сейчас необходимо добиться гарантий долгосрочного мира.