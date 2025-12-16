К вечеру 15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский рассказали, что США, ЕС и Киев договорились о гарантиях безопасности для Украины, схожих с 5 статьей Устава НАТО. Это заявление прозвучало после двухдневных переговоров делегации Киева с американскими представителями в Берлине. Что пишут западные СМИ о гарантиях безопасности и возможном будущем мирном соглашении между Россией и Украиной — в подборке RTVI.

В понедельник американские и украинские официальные лица заявили, что Вашингтон пообещал защитить Украину от дальнейших российских атак. Это потенциально может облегчить путь к подписанию перемирия, хотя основные вопросы, которые касаются территории и готовности России согласиться на сделку, остаются нерешенными.

Представители США заявили, что предложили Украине «платиновые» гарантии безопасности, для принятия которых потребуется голосование в Конгрессе. Они добавили, что, по их мнению, решили 90% проблем в отношениях между Украиной и Россией.

Однако американские официальные лица не дали никаких подробностей, в какой именно форме будут предоставлены гарантии безопасности, за исключением того, что американских войск на территории Украины не будет. Учитывая, что США не желают брать на себя риск вступления Украины в НАТО из-за опасений быть втянутыми в прямую конфронтацию с Россией, неясно, почему они готовы предложить отдельные гарантии безопасности, столь же надежные, как и гарантии НАТО.

Президент США Дональд Трамп считает, что сможет убедить Москву принять гарантии. При этом американские чиновники заявили, что Россия выразила готовность к вступлению Украины в Евросоюз в рамках любого мирного соглашения.

Американские официальные лица не сообщили о ближайших планах представить последнюю версию соглашения президенту России Владимиру Путину, но подчеркнули, что урегулирование последних вопросов, включая территориальные, должно быть за Москвой и Киевом.

Европейские лидеры заявили о готовности Европы возглавить «многонациональные силы» в Украине в рамках предложения США о мирном соглашении между Россией и Украиной. Предложение стало частью нового пакета гарантий безопасности, поддержанного Белым домом, и, по словам лидеров США и Европы, может стать прорывом в достижении мира между Москвой и Киевом.

На вопрос, разговаривал ли недавно напрямую с Владимиром Путиным, Трамп ответил: «Да, разговаривал», но не предоставил никаких подробностей.

Однако президент США, похоже, намекнул, что в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться передать России те части Донбасса, которые Киев по-прежнему контролирует, — чего ранее исключал Зеленский.

По словам официальных лиц, большая часть разговоров за последние два дня была посвящена гарантиям безопасности. <…> При этом они не уточнили, станут ли гарантии формальным договором — подобным тем, что существуют у США с Японией, Южной Кореей, Филиппинами и другими союзниками.

Дональд Трамп заявлял, что США не будут направлять сухопутные войска в состав сил безопасности. Однако прошлым летом он предложил патрулировать воздушное пространство и обеспечивать соблюдение бесполетной зоны, а также продолжать предоставлять Украине разведывательную информацию с американских спутников и перехваты сигналов. Высокопоставленные чиновники заявляют, что это предложение остается в силе.

В последние дни высокопоставленные чиновники стали признавать, что по мере внесения поправок в проект соглашения, чтобы учитывать большее число опасений Украины, убедить Владимира Путина подписать его будет все сложнее.

Дональд Трамп возобновил попытки положить конец российско-украинской ***** [военному конфликту], но эти усилия по-прежнему выглядят как часть стремления оказать давление на президента Владимира Зеленского по территориальному вопросу.

Обсуждения на уровне рабочих групп могут продолжиться в эти выходные в США, возможно, в Майами, где проходили предыдущие переговоры, заявил американский чиновник.

Хотя Зеленский и высоко оценил прогресс в вопросе гарантий, он ясно дал понять, что позиции Москвы и Киева по территориальному вопросу сильно расходятся. Он призвал США продолжить посредничество в этом «болезненном» вопросе.