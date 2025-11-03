Киеву будет очень тяжело продолжать противостояние с Москвой из-за нехватки людей, пишет El Pais. Бывший военный, заместитель директора французского Института стратегических и оборонных исследований Тибо Фуйе в разговоре с газетой допустил, что у Украины хватит сил еще несколько лет вести боевые действия, но если они затянутся, она окажется «главной проигравшей».

В октябре, напоминает El Pais, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил следующее: в разговоре с ним украинский президент Владимир Зеленский сказал, что ВСУ готовы сражаться еще два-три года. При этом, отмечается в статье, Киев настаивал, чтобы конфликт завершился в 2025 году.

Зеленский пояснил свои слова так: якобы в разговоре с Туском он сказал, что «благодаря европейской финансовой и военной поддержке» Украина способна выстоять еще два-три года против России. При этом он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не желает продолжения боевых действий.

Газета отмечает, что дата окончания конфликта в первую очередь зависит не от Зеленского, а от России, которая настаивает на выполнении своих условий, в том числе касающихся контроля над Донбассом.

По утверждению El Pais, в противостоянии Москвы и Киева появляется все больше «явных признаков истощения» с обеих сторон, но ни одна из них не хочет уступать и готовится «к продолжению борьбы в долгосрочной перспективе».

Военный эксперт Тибо Фуйе в разговоре с изданием допустил, что российско-украинский конфликт может продлиться не менее пяти лет «и дольше», но, вероятно, уже «с меньшей интенсивностью». Остановить боевые действия, по его мнению, может «капитуляция одной из сторон или политическое соглашение».

Вариант с капитуляцией маловероятен, потому что, по оценке собеседника El Pais, на фронте сейчас «тактический тупик».

Фуйе также заявил, что Украина окажется «главной проигравшей» в этом конфликте, если он затянется, в первую очередь по гуманитарным причинам.

«Этот сценарий, на мой взгляд, наихудший для Украины, поскольку он проверяет на прочность ее общество из-за нехватки желающих служить и, кроме того, необходимости поддерживать высокий уровень иностранной помощи и поддержки, несмотря на политические изменения. В этом смысле главным измерением, несомненно, является мобилизация и сокращение личного состава, что влияет на сплоченность украинской нации и увеличивает политическую цену этого конфликта», — отмечает эксперт.

El Pais пишет, что хотя Украину поддерживают страны ЕС и НАТО, все же это не решает вопрос с нехваткой ее населения, готового идти на передовую.

«Немногие мужчины добровольно идут служить в украинскую армию. Само правительство оценивает, что 1,5 миллиона мужчин призывного возраста уклоняются от обязательного призыва. Число дезертиров также резко возросло: в октябре этого года Генеральная прокуратура объявила, что с 2022 года самовольно дезертировали почти 200 000 военнослужащих. Это составляет 20% от общей численности личного состава», — говорится в статье.

Кроме того, газета напоминает, что ранее власти Украины разрешили обучаться за рубежом молодым людям в возрасте 18—22 лет. «Проблема в том, что уровень дезертирства среди этой молодежи чрезвычайно высок», — пишет El Pais. Издание приводит слова 22-летнего украинского инженера, который заявил, что покинет страну до того, как ему исполнится 23 года.

«Я не хочу погибнуть на фронте и не хочу провести годы в армии, не зная, когда вернусь к гражданской жизни», — сказал он.

По данным Варшавы, в сентябре-октябре границу Украины с Польшей пересекли почти 100 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

«Чтобы вы могли представить себе масштаб проблемы, скажу, что это сопоставимо с численностью британской армии. Каждый день в госпитале я вижу множество раненых, солдат, морально измотанных за годы боевых действий, и осознаю, что у нас не хватает ни врачей, ни студентов в университете», — заявил El Pais профессор медицины Харьковского национального университета Сергей Усенко.

По его словам, Украина сможет вести боевые действия «долгие годы», если только «миллионы людей, уехавших за границу, вернутся».