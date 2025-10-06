Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* раскрыл, как бы он разрешил территориальные споры с Россией. В интервью журналистке Ксении Собчак он рассказал, что на месте президента Украины он бы первым делом поехал в Москву «на стрелку» и отдал России Крым и еще четыре области.

«Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях, как ФРГ и ГДР. Будет длящееся мирное соглашение, не договор», — заявил Арестович* в разговоре с Собчак.

По его словам, Киев в таком случае отвел бы свои войска с этих территорий. Это создаст условия, чтобы заключить длительное мирное соглашение, после чего Россия и Украина могли бы перестроить систему взаимоотношений, отметил Арестович*.

Политик добавил, что в случае победы на президентских выборах на Украине, он сразу поедет на беседовать с Путиным — на «стрелку в Москву». По его словам, это необходимо, чтобы подвести итоги отношений Украины и России с 1991 года и установить причины конфликта.

Арестович* также утверждает, что Путин и Зеленский могли встретиться еще весной 2022 года. По словам экс-политика, лидеры должны были провести прямые переговоры 9 апреля. Он считает, что этому предшествовал проект мирного договора, подготовленный в период с февраля по март того же года.

Одной из главных причин, по которой могла сорваться встреча лидеров стран Арестович* считает вмешательство экс-президента США Джо Байдена и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Он утверждает, что в апреле 2022 года военные Украины успешно провели несколько оборонительных операций. Согласно заявлению Арестовича*, в тот момент правительства Британии и США пообещали увеличение военной поддержки ВСУ.

В разговоре с Собчак политик также выразил готовность к дебатам с Александром Дугиным. Комментируя высказывание философа о том, что причину конфликта Украины и России надо искать в крещении Руси 988 года, Арестович согласился с тем, что взгляды Дугина практически ничем не отличаются от его взглядов.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на заявления Арестовича. В разговоре с Lenta.ru она рассказала, что не очень понимает, как с юридической точки зрения возможно передать Крым на тех же условиях, что ФРГ и ГДР. По словам парламентария, в таком случае конфликт может возобновиться через несколько лет.

В июне этого года Арестович* заявил, что США воспринимают Украину как «обезьяну с гранатой». По его словам, американское правительство знает о планах руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова взорвать все атомные электростанции страны в случае поражения в конфликте.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга