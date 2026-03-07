В подмосковном Путилкове 16-летний подросток подорвал банкомат, следуя указаниям мошенников. Пострадавших нет, сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел 7 марта. По предварительным данным, молодой человек пронес в отделение банка ВТБ канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил кэш-машину и поджег.

Источник в правоохранительных органах рассказал RT, что поджигатель — это нелегально находящийся в России мигрант из ближнего зарубежья.

По предварительным данным, он приобрел бензин на заправке неподалеку, а после ЧП был задержан очевидцами и передан полиции. Злоумышленники, по указанию которых подросток совершил поджог, якобы велели ему «очистить помещение», занимаемое банком. Подмосковная полиция уточнила, что распоряжения несовершеннолетнему мошенники давали по мобильной связи.

В администрации Красногорска сообщили, что никто в результате возгорания не пострадал, а огонь ликвидировали еще до прибытия пожарных расчетов. По данным Shot, прохожие потушили пожар с помощью снега.

Свидетель случившегося сообщил «Комсомольской правде», что взрыв произошел на входе, когда внутри не было посетителей. В пресс-службе ВТБ пояснили РБК, что отделение, где был совершен подрыв, сегодня не работало — а теперь закрыто до окончания ремонтных работ.

Помимо банкоматов, несовершеннолетние под воздействием мошенников совершают поджоги и на автозаправках. Так, 12 февраля подросток попытался устроить пожар на двух АЗС «Татнефть» на Обводном канале и Московском проспекте в Петербурге. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В тот же день 13-летний подросток поджег автозаправку в подмосковной Электростали, а 23 февраля 15-летняя жительница Петербурга пыталась устроить возгорание на АЗС на улице Савушкина. Во всех трех эпизодах никто не пострадал.

4 марта глава Санкт-Петербурга Александр Беглов запретил продажу бензина и других нефтепродуктов несовершеннолетним на всех городских автозаправках. Ограничение начнет действовать 9 марта и сохранится до 31 декабря 2026 года.