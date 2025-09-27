Глава МИД Южной Кореи Чо Хен попросил создать «благоприятные условия» для южнокорейских компаний, которые продолжают работу в России. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоялась 26 сентября в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Слова южнокорейского министра передает агентство Yonhap.

Ранее в сентябре Чо Хен сообщал, что южнокорейские компании по-прежнему активны в России, поэтому Сеул намерен поддерживать каналы связи с Москвой.

Глава МИД Южной Кореи в беседе с Лавровым также выразил «серьезную обеспокоенность» из-за военного сотрудничества между Россией и КНДР и призвал «положить ему конец». Чо Хен напомнил Лаврову, что политика Сеула в отношении Пхеньяна направлена «на снижение напряженности и укрепление доверия».

В ответ Лавров указал на «провокационный характер» военной активности и «санкционно-силового давления», направленного на Северную Корею со стороны США и их азиатских союзников. Российский министр считает, что обеим республикам необходимо вернуться к «взаимоуважительному диалогу на основе сложившихся на полуострове реалий», чтобы выстроить «надежный механизм обеспечения долгосрочного мира и стабильности» в Северо-Восточной Азии.

Сеул неоднократно выражал обеспокоенность из-за военного сотрудничества Москвы и КНДР. В июле 2024 года в южнокорейском МИД заявляли, что Северная Корея якобы «продолжает провокации [вокруг ситуации с Корейским полуостровом] и нагнетает региональную напряженность, заключив договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией и укрепляя военное и экономическое сотрудничество».

В сентябре 2025-го Чо Хен, выступая на заседании Совбеза ООН, отметил, что Южная Корея сохраняет «серьезную обеспокоенность» из-за военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

Yonhap называет встречу Чо Хена и Сергея Лаврова в Нью-Йорке первыми официальными переговорами высокопоставленных дипломатов двух стран с начала российско-украинского конфликта. При этом в июле 2024 года Лавров встречался с Чо Тхэ Елемом, который тогда возглавлял МИД Южной Кореи. Переговоры прошли на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Лаосе.

В июле 2025 года Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Министр передал главе КНДР «самые горячие приветы» от президента России Владимира Путина и подчеркнул, что он «подтверждает приверженность всем достигнутым договоренностям, которые были достигнуты, и очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время».