Курьера, ударившего 71-летнюю женщину ногой в лицо в подземном переходе Новосибирска, отправили на обследование в психиатрическую больницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МВД.

Молодого человека передали специализированной медицинской бригаде прямо из полицейского отделения, уточнили в ведомстве. Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что курьер ранее дважды лежал в спецучреждении.

На допросе он не проявлял признаков психического заболевания и был неразговорчив.

«Вероятно, будет решаться вопрос о принудительном лечении. Сказал, что бабушка его оскорбила, не уточнил, как именно», — сообщил собеседник ТАСС.

Нападение на пенсионерку произошло вечером 1 декабря в подземном переходе на площади Ленина в Новосибирске. Мужчина с рюкзаком курьера службы доставки «Купер». проходя мимо женщины, с разворота ударил ее ногой по голове. Пострадавшая упала, ударившись головой об пол и стену.

Дочь женщины рассказала NGS.ru, что после инцидента ее матери помогли прохожие, они вызвали скорую и полицию.

«У мамы ушибы по всему телу, от удара и от падения. Телефон вылетел из рук и разбился. Но самое страшное то, что она при падении могла себе что-то сломать или даже умереть», — сообщила дочь пострадавшей.

Она отметила, что семья намерена добиваться наказания для курьера и компенсации, «тем более выяснилось, что <…> за ним много тянется». «КП — Новосибирск» ранее сообщал, что предположительно тот же курьер ударил в лицо студентку тем же вечером.

На задержанного поступали и другие жалобы: в середине ноября он плюнул в проходившую мимо него девушку, рассказала NGS ее мать. Еще две сибирячки в октябре сняли на видео, как мужчина в форме доставщика ломал боковые зеркала автомобилей на парковке у дома.

Компания «Купер» после нападения курьера на пенсионерку уволила его и передала данные мужчины в полицию. 3 декабря молодого человека задержали на вокзале Новосибирска при попытке покинуть город.

По данным «Московского комсомольца», задержанного зовут Дмитрий Соколовский, ему 28 лет. Мать бывшего курьера рассказала NGS, что в марте 2024 года он попал в психиатрическую больницу, после чего перестал жить с родителями, отказался от их предложения найти более престижную работу и заблокировал номер своей матери.

По факту нападения на пенсионерку возбуждено уголовное дело о побоях (ст. 116 УК). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе регионального СК также возбудить дело о хулиганстве (ст. 2013 УК) и представить доклад об установленных обстоятельствах.