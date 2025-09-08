В ночь на 8 сентября был задержан один из осужденных, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга, Он не оказал сопротивления, говорится во «ВКонтакте» регионального ГУ ФСИН.

«8 сентября в 00:45 часов сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД был задержан обвиняемый А.В. Черепанов, который 01.09.2025 совершил побег из-под охраны из СИЗО-1 (г. Екатеринбург). Сопротивления он не оказал», — сказано в пресс-релизе ведомства.

Поиск второго беглеца 25-летнего Ивана Корюкова продолжается. Во ФСИН призвали владельцев приусадебных участков и дач в Свердловской области быть внимательными. По данным службы, беглец может скрываться на территории садоводческих товариществ и в прилегающих лесных массивах.

О побеге из СИЗО в Екатеринбурге двух «опасных преступников» стало известно в начале сентября. Корюков и Черепанов осуждены за покушение на теракт по предварительному сговору или организованной группой (ч. 1 ст. 30; п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) ориентировки разосланы по отделам полиции. По версии следствия, они планировали поджечь военкомат.

В 2023 году Центральный окружной военный суд Екатеринбурга назначил Черепанову 7 лет, Корюкову — 9,5 года с отбыванием в колонии строгого режима. Последний был ранее судим.

Областное ГУ ФСИН объявило денежное вознаграждение за информацию о сбежавших.