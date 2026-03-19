Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России провели совместную операцию по задержанию лиц, причастных к теракту против председателя совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева, совершенному в октябре прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

Пятеро фигурантов — граждане Украины и России — по данным следствия, выполняли задание украинских кураторов.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко уточнила, что один из задержанных по собственной инициативе вышел на связь с представителями украинских спецслужб и, следуя их инструкциям, организовал получение компонентов для изготовления взрывного устройства.

Передача элементов для бомбы, как выяснили следователи, была осуществлена с помощью беспилотного летательного аппарата.

В ФСБ восстановили хронологию событий того дня. В октябре 2025 года злоумышленники, действуя под дистанционным руководством из-за рубежа, установили самодельное взрывное устройство при входе в административное здание в Новой Каховке. Преступники привели бомбу в действие в тот момент, когда к зданию подъехал глава местного совета депутатов Владимир Леонтьев.

От полученных тяжелых ранений потерпевший скончался в больнице. Жертвами террористического акта также стали две пожилые женщины, случайно оказавшиеся на месте трагедии, — они получили ранения различной степени тяжести.

О смерти Леонтьева первым тогда сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо — причем он писал, что погибший стал жертвой атаки украинского беспилотника «Баба-яга». Он уточнял, что медики до последнего боролись за жизнь главы совета депутатов, но полученные им травмы оказались слишком тяжелыми.

Сальдо характеризовал Леонтьева как настоящего патриота, погибшего на боевом посту, и отмечал, что тот был одним из первых сторонников «Единой России» в регионе. До избрания главой совета депутатов Новокаховского городского округа осенью 2023 года Леонтьев руководил администрацией Новой Каховки.

Его преемником стал замглавы военно-гражданской администрации округа Виталий Гура. В мае прошлого года Сальдо сообщил, что он уволен за «недостойное и порочащее» поведение на мемориале в память об участниках Великой Отечественной войны и стал объектом проверки по делу о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК). Причиной стало появившееся в соцсетях видео, на котором Гура, стоя возле памятника, смеется, ругается матом и спрашивает «Где бабло?».