В МИД России не поступало данных о пострадавших среди россиян, находящихся в странах Ближнего Востока на фоне обострения вокруг Ирана. Об этом сообщила RTVI официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Иран, ОАЭ, Бахрейн, Катар, КСА, Ливан, Израиль, Кувейт — данных о пострадавших россиянах не поступало, слава Богу», — сказала дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что с начала обострения вокруг Ирана более 6 тыс. россиян обратились за помощью в генконсульство России в Дубае, еще около 1,4 тыс. российских граждан направили обращения в российское посольство в ОАЭ.

«Всем оказана всеобъемлющая консульская поддержка в пределах компетенций РЗУ», — указала она.

Российский МИД призывает россиян, находящихся на Ближнем Востоке, неукоснительно соблюдать указания властей страны пребывания по мерам безопасности, оставаться вблизи безопасных мест и в случае необходимости не покидать их до уведомления местных властей, подчеркнула Захарова.