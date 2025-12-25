Представитель МИД России Мария Захарова опровергла данные Bloomberg о намерении России настаивать на существенных изменениях в последней версии американского мирного плана, включая дополнительные ограничения для украинских вооруженных сил.

«У этого как бы СМИ нет достоверных источников близких к Кремлю. Только недостоверные», — пояснила Захарова.

По ее словам, формулировка про «близость к Кремлю» — прикрытие фейка.

Bloomberg накануне опубликовал статью со ссылкой на анонимный источник, близкий к Кремлю, в которой говорится, что в 20-пунктном мирном плане, представленном президентом Украины Владимиром Зеленским, нет важных для России положений, поэтому Москва будет добиваться внесения в него ключевых изменений.

По словам собеседника агентства, Россия рассматривает проект соглашения как отправную точку для будущих переговоров, при этом считает его «типичным украинским планом» и рассмотрит с «холодной головой».

Источник Bloomberg пояснил, что Москва требует ужесточить ограничения на численность ВСУ. Нынешняя версия мирного плана, по словам Зеленского, предполагает лимит в 800 тыс. военнослужащих в мирное время. Также в проекте соглашения нет гарантий нераспространения НАТО на восток, четких гарантий относительно статуса русского языка на Украине, отметил собеседник агентства.