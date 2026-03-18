Исполняющий обязанности зампредседателя Забайкальского правительства Алексей Гончаров подал заявление об увольнении из-за гибели человека в аварии с его участием. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

«К сожалению, погибшего в ДТП человека мне не вернуть. Принял решение об увольнении. Соответствующее заявление подписал губернатор», — написал Гончаров.

Он отметил, что не хочет, чтобы негативный фон связанный с уголовным делом о смертельном ДТП, распространялся на возглавляемое им правительство, а также на главу региона.

«19 марта последний рабочий день. Продолжу работу в интересах Забайкальского края», — уточнил Гончаров.

Авария с участием Алексея Гончарова, в результате которой погибла одна женщина и пострадали несколько человек, включая ребенка, случилась в ночь на 22 июля 2025 года на трассе Иркутск-Чита между селами Аблатуйский бор и Доронинское.

Автомобиль Mercedes, за рулем которого находился и.о. зампреда правительства, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota. По словам очевидца, автомобиль Гончарова ехал с превышением скорости. Чиновник был госпитализирован вместе с другими пострадавшими.

Позднее Гончаров рассказал, что выехал на полосу встречного движения, когда возвращался с семьей в Читу из-за плохого состояния дорожного покрытия. По его словам, автомобиль потерял управляемость. Чиновник взял ответственность за произошедшее на себя и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Краевой Следственный комитет возбудил по факту ДТП уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследование взяло на контроль руководство регионального управления СК.

В мае 2019 года Алексей Гончаров возглавил региональное Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта, где проработал до октября 2020 года. В 2024 году он вернулся на должность, а в мае 2025 года занял должность и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края.