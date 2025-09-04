США сами препятствуют продолжению мирных переговоров по Украине, продавая оружие западным странам, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор считает, что для возобновления мирных переговоров и прекращения огня западные страны должны прекратить передачу вооружения Украине. В настоящее время, по его словам, Киев берет оружие «даром и ни за что не платит».
«Американцы продают оружие западным странам, странам НАТО и довольны. Они занимаются бизнесом, привычным для себя делом», — убежден Джабаров.
Он добавил, что Москва может решить конфликт военным путем, если «цели и задачи спецоперации не будут достигнуты».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Киев могут договориться о приемлемом варианте завершения конфликта, если «здравый смысл все-таки восторжествует». По его мнению, на это указывают и настроения действующей администрации США под руководством президента Дональда Трампа.
«Видим их [США] не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. И, мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — пояснил российский глава.
Путин подчеркнул, что в противном случае все поставленные задачи будут решены вооруженным путем.
Кроме того, по словам Путина, в 2022 году Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и закончить конфликт. По утверждению российского главы, это предложение не вызвало отторжение, но позиция украинской стороны изменилась после отвода российских войск от Киева.
«Мы, по настоятельным призывам западно-европейских наших коллег, отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась и нам сказали, <…> почти дословно: «Теперь будем воевать. До тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам». Вот я не помню, говорил я когда-то это публично или нет. <…> Это все продолжается», — заверил Путин.