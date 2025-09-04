США сами препятствуют продолжению мирных переговоров по Украине, продавая оружие западным странам, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор считает, что для возобновления мирных переговоров и прекращения огня западные страны должны прекратить передачу вооружения Украине. В настоящее время, по его словам, Киев берет оружие «даром и ни за что не платит».

«Американцы продают оружие западным странам, странам НАТО и довольны. Они занимаются бизнесом, привычным для себя делом», — убежден Джабаров.

Он добавил, что Москва может решить конфликт военным путем, если «цели и задачи спецоперации не будут достигнуты».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Киев могут договориться о приемлемом варианте завершения конфликта, если «здравый смысл все-таки восторжествует». По его мнению, на это указывают и настроения действующей администрации США под руководством президента Дональда Трампа.

«Видим их [США] не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. И, мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — пояснил российский глава.

Путин подчеркнул, что в противном случае все поставленные задачи будут решены вооруженным путем.

Кроме того, по словам Путина, в 2022 году Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и закончить конфликт. По утверждению российского главы, это предложение не вызвало отторжение, но позиция украинской стороны изменилась после отвода российских войск от Киева.