Пока мир сосредоточен на эскалации в Персидском заливе, Украина сталкивается с нарастающим давлением сразу по нескольким направлениям. Миротворческие переговоры между Киевом и Москвой, которые велись при посредничестве США, оказались фактически заморожены. На этом фоне российский президент Владимир Путин может попытаться упрочить успех своей армии, организовав новое наступление, пишет АР.

По оценке агентства, в распоряжении Москвы появляются дополнительные ресурсы для ведения боевых действий, поскольку стремительный рост мировых цен на нефть, вызванный ситуацией на Ближнем Востоке, наполняет российский военный бюджет неожиданными сверхдоходами.

Одновременно с этим ресурсы для систем противовоздушной обороны США, которые ранее рассматривались как критически важный ресурс для Украины, стремительно расходуются для отражения иранских атак по всему региону Персидского залива.

В американском экспертном сообществе и среди военных растет тревога: к моменту активизации российских действий на земле у Киева может просто не остаться необходимого западного вооружения, прежде всего зенитных ракетных комплексов Patriot, которые являются основой украинской ПВО.

Европейские союзники Украины публично заявляют о сохранении твердой поддержки, однако их единство сталкивается с серьезными испытаниями. Затяжные споры вокруг выделения крупного кредита Европейского союза в размере €90 млрд (примерно $106 млрд), предназначенного для покрытия военных и экономических потребностей Украины на два года, наглядно демонстрируют растущие трудности.

Ситуация усугубляется и новыми геополитическими разногласиями внутри НАТО. Отказ ряда стран альянса выделить свои военно-морские силы для восстановления безопасного прохода танкеров через Ормузский пролив вызвал резкое недовольство президента США Дональда Трампа, создав еще одну линию напряженности, потенциально способную повлиять на дальнейшую поддержку Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский, стремясь удержать внимание Вашингтона на своих проблемах, предложил американской стороне уникальный обмен опытом — поделиться своими наработками в области противодействия иранским беспилотникам Shahed, направив в зону конфликта в Персидском заливе более 200 военных экспертов.

Однако предложение Зеленского было проигнорировано. Трамп, комментируя эту инициативу, дал понять, что США не нуждаются в помощи Киева, фактически отмахнувшись от стремления украинского руководства продемонстрировать свою полезность в глазах новой американской администрации.

На фоне нарастающих трещин в западном альянсе российское военно-политическое руководство активно прорабатывает планы на весенне-летнюю кампанию. Линия фронта протяженностью более 1,2 тыс. км может стать ареной для новых широкомасштабных наступательных действий, считает АР.

По оценкам военных аналитиков, российские войска готовятся к новому рывку с целью установить контроль над той частью Донецкой области, которая все еще остается под контролем Украины. При этом не исключается проведение наступательных операций и на нескольких других участках фронта.

Опрошенные агентством аналитики считают, что Москва накапливает резервы и с наступлением весеннего тепла, когда почва просохнет, планирует значительно повысить темп боевых действий. Они отметили, что российские войска усилили артиллерийские обстрелы и удары дронами, стремясь ослабить украинскую оборону перед началом наземных атак.

В ответ на это украинское командование организует контратаки в Днепропетровской и Запорожской областях. Именно на этих направлениях российские подразделения пытались создать плацдармы для последующего продвижения к областным центрам, являющимся ключевыми промышленными хабами региона, отмечает АР.

Российские военкоры предупреждают, что для проведения крупномасштабной наступательной операции Москве потребуется значительно усилить свою группировку. По словам Путина, в настоящее время в боевых действиях на Украине задействовано около 700 тыс. российских военнослужащих, что примерно соответствует полной численности украинской армии.