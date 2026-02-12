В суде рассмотрят дело в отношении трех жителей Кузбасса, обвиняемых в похищении и групповом изнасиловании местной жительницы, сообщает NGS42.ru со ссылкой на правоохранительные органы. Портал отмечает, что жители города Топки Кемеровской области годами жаловались на одного из обвиняемых.

В Следственном комитете Кемеровской области сообщили изданию, что в деле три фигуранта — Усманов, Мамонтов и Тараторкин. Следствие утверждает, что мужчины похитили женщину, изнасиловали, ограбили и угрожали убить.

Знакомый с ходом расследования источник издания утверждает, что пострадавшая не сразу решилась написать заявление в полицию, несмотря на полученные травмы, поскольку насильники представились ей влиятельными людьми со связями в кругах силовиков.

Мужчин заключили под стражу, их дело передали в суд. NGS42.ru уточняет, что один из обвиняемых — уроженец Таджикистана по фамилии Усманов, внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга из-за призывов к геноциду.

По данным портала, жители города Топки на протяжении нескольких лет жаловались на мужчину и просили изолировать его от общества, поскольку он угрожал избиениями и убийствами.

В июле 2025 года губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что двое детей-мигрантов из Таджикистана 9 и 11 лет изнасиловали девочку в деревне Кривское. Он обратил внимание, что их семьи находились в России нелегально.

Возраст пострадавшей не назывался, однако в СПЧ говорили, что ей было четыре года.

В УМВД по региону сообщили о задержании двух жителей Боровского района 2014 и 2016 года рождения и возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 132 УК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В январе текущего года стало известно, что задержанные продолжают учиться в местной школе, а их родители живут в центре содержания иностранцев. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым направили обращение к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой объяснить, почему мигранты до сих пор не депортированы.