На приговор по делу «Кракена» адвокатами подана апелляционная жалоба, об этом RTVI сообщили в Мосгорсуде.

Московский городской суд 12 марта приговорил к пожизненному лишению свободы шестерых граждан Украины, причастным к жестоким пыткам и убийству российских военнопленных в Малой Рогани и Харькове, которые они снимали на видео и выложили в сеть в марте 2022 года.

По делу проходили командиры украинского спецподразделения «Кракен» Сергей Величко и Константин Немичев, боец этого же подразделения Артем Субочев, сотрудник СБУ Виталий Посохов, а также командиры батальона «Слобожанщина» братья Андрей и Сергей Янголенко.

В отношении всех обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии особого режима. Все они объявлены в международный розыск.

RTVI подробно разбирал события тех дней и видео с пытками и убийством российских военных и донецких мобилизованных. Сергей Янголенко — майор полиции, командир батальона «Слобожанщина». Был убит в бою за Малую Рогань 25 марта 2022 года.