На мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в 2026 году планируют потратить чуть меньше 1 млрд руб. Треть этой суммы приходится на Петербург. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок, которые проанализировал RTVI совместно с проектом «Тендерскоп». Москва замыкает топ-5 регионов, потративших больше остальных на 9 Мая, хотя раньше удерживалась в тройке лидеров.

Больше всех на празднование Дня Победы уже традиционно потратил Санкт-Петербург: власти города из года в год закладывают даже больше Москвы на проведение торжественных мероприятий. Но если в 2025 году траты Петербурга на 9 Мая составили почти четверть всех трат по стране, то в 2026 году это уже треть. И хотя сумма, заложенная Смольным на празднование, снизилась год к году — с 350 млн руб. в 2025 году до 292,8 млн руб. в 2026-м.

Самая дорогая закупка в Петербурге составила 35,8 млн руб. На эти деньги должны украсить девять районов города «композициями, панно, баннерами и флагами». Оборудование Дворцовой площади трибунами обойдется городу в 10,8 млн руб.

На втором месте по расходам на празднества оказался Татарстан: здесь на торжественные мероприятия и украшение городов готовы потратить 133,6 млн руб. В сравнении с 2025 годом сумма закупок Татарстана на 9 Мая выросла на треть.

Самая большая единоразовая закупка по всей стране тоже нашлась в Татарстане — 64,8 млн руб. здесь готовы потратить на «организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне». В стоимости учтены трибуны и сцены на разных площадках Казани, театрализованный эпилог парада Победы, вечерняя концертная программа продолжительностью не менее двух часов, концерт «Поющая Казань», создание видеоролика по итогу мероприятий и фотосъемка. В закупку также входит организация постов противотаранной техники для перекрытия площадки проведения парада и организация салюта. Заказчиком закупки стало управление культуры исполкома Казани.

Замыкает тройку регионов с самыми большими расходами на торжества в честь Дня Победы Московская область. Здесь за праздничные мероприятия готовы заплатить более 122 млн руб.

В пятерку лидеров по затратам также вошли Ленинградская область (63,8 млн руб.) и Москва (45,3 млн руб.). Столица на 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне в 2026 году потратит рекордно малую сумму. Для сравнения, на празднование 75-й годовщины Победы московские власти потратили более 1 млрд руб.

При этом в «Тендерскопе» отметили, что в открытой части ЕИС “Госзакупки” могут быть далеко не все тендеры от столичных властей. В исследование попали только закупки по 223-ФЗ и 44-ФЗ, а инструментов для анализа деятельности АНО и других коммерческих договоров, которые могут заключать столичные власти, на данный момент нет.

Более 20 млн руб. на День Победы потратят власти Краснодарского края (31,3 млн), Красноярского края (29,2 млн), Приморского края (28,9 млн) и Калининградской области (28,7 млн). Замыкает десятку самых расточительных регионов Нижегородская область — здесь на торжественные мероприятия заложили 19,8 млн руб.

Всего российским бюджетам празднование 9 Мая в 2026 году обойдется меньше, чем в 1 млрд руб. — в 972 млн.

В конце апреля Министерство обороны объявило о том, что парад Победы состоится в 2026 году в ограниченном формате. Впервые с 2008 года парад пройдет без участия военной техники.

«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой, принимать в этом году участия в военном параде не будут», — говорилось в публикации ведомства.