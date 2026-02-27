Президент Украины Владимир Зеленский оказался лишь на четвертом месте в рейтинге доверия жителей своей страны, уступив экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, боксеру Александру Усику и главе своего офиса Кириллу Буданову. Это показал опрос, проведенный в феврале одной из крупнейших в мире исследовательских компаний Ipsos.

О доверии к Залужному сообщили 63% опрошенных украинцев. Усик и Буданов получили, соответственно, 56% и 55% голосов. Зеленский не набрал и половины — о доверии ему заявили только 49% опрошенных.

Из всех четверых президент оказался лидером по недоверию — такой вариант выбрали 38% граждан Украины. Буданову не доверяют 23% опрошенных, Залужному и Усику — по 22%.

На предпоследней строчке рейтинга оказалась депутат Рады, лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер страны Юлия Тимошенко. На фоне громкого коррупционного скандала и обвинений в ее адрес политику доверяют только 14% респондентов, тогда как 70% выразили недоверие. Это наибольший показатель недоверия среди всех 16 украинских деятелей, представленных в списке.

Ipsos, комментируя результаты, отмечает «примечательная закономерность»: «все три самые уважаемые фигуры — это лидеры военного времени или национальные символы, а не профессиональные политики».

В целом, по ее данным, февральский опрос выявил, что среди украинцев преобладают пессимизм и неуверенность — 37% считают, что страна движется в неправильном направлении и только 29% придерживаются противоположного мнения. Еще 34% не определились.

Также оказалось, что последние перестановки в правительстве и Офисе президента Украины не внушили гражданам оптимизма — 45% сомневаются, что они приведут к значительным улучшениям ситуации в стране. Противоположное мнение высказали чуть более трети — 32%. Остальные 24% не сформировали точку зрения по этому поводу.

Исследование было проведено по телефону и СМС. В опросе участвовали 2003 респондента старше 18 лет. Погрешность составляет 2,2% в ту или другую сторону, указала Ipsos.

Ранее в феврале РИА Новости на основе собственного анализа поисковых запросов сообщило, что украинцы стали чаще искать возможных соперников Зеленского на потенциальных президентских выборах. В основном фиксируется всплеск интереса к фигуре Залужного и Буданова, говорилось в публикации российского агентства.