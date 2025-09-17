В 2026 году Украине потребуется 120 млрд долларов на финансирование боевых действий и других государственных расходов, заявил президент страны Владимир Зеленский 17 сентября. Его слова цитирует украинское интернет-издание «Страна».

По словам главы государства, сейчас в бюджете Украины уже предусмотрено около 60 млрд долларов с расчетом на траты в следующем году, но еще такую же сумму предстоит изыскать во внешних источниках. Зеленский пояснил, что у Киева есть план «А» и план «Б». Первый предусматривает завершение конфликта в 2025 году, а второй — его продолжение и затраты в размере 120 млрд долларов.

Недостающие 60 млрд долларов Украина надеется получить от своих иностранных союзников и партнеров в формате военной помощи. Зеленский подчеркнул, что столько же стране потребуется на остальные бюджетные расходы, поскольку все поступления от налогов тратятся на финансирование боевых действий.

«Страна» приводит мнения экспертов о том, что Киев мог бы сократить свои бюджетные нужды, устроив девальвацию национальной валюты — гривны, но, с другой стороны, этот сценарий предполагает слишком высокие экономические риски, особенно в условиях продолжающегося конфликта.

Накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Reuters, что конфликт на Украине можно завершить за два-три месяца, если ЕС обложит покупателей российской нефти вторичными пошлинами. Подтверждением своей точки зрения он назвал «существенный прогресс» в индийско-американских переговорах, достигнутый после введения пошлин на индийские товары в наказание за закупки нефти из России.

Президент США Дональд Трамп до этого выдвинул ультиматум странам НАТО, заявив о своей готовности ввести против Москвы жесткие санкции, которые якобы вынудят ее прекратить боевые действия, но при условии, что все участники Североатлантического альянса перестанут покупать российскую нефть.