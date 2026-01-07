Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-брифинга с журналистами 7 января заявил, что США могли бы провести силовую операцию по захвату главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, таким образом можно «надавить» на российского лидера Владимира Путина для урегулирования конфликта.

Зеленский, комментируя работу над мирным соглашением по урегулированию российско-украинского конфликта, заявил, что США «сейчас продуктивны», но «это еще не дожато до конца». По его словам, американские власти должны «давить на Россию», и при желании они могут найти инструменты для этого.

«Вот вам пример с [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро. Да, провели операцию. <…> Результат все видят, весь мир. Быстро это сделали. Ну, пусть они сделают какую-то операцию с Кадыровым. <…> Может, тогда [президент России Владимир] Путин увидит это и задумается», — заявил Зеленский.

Вместе с тем украинский лидер отметил, что он хотел бы, «чтобы дипломатия сработала».

3 января американские военные нанесли воздушный удар по Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента республики Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Их доставили в США и поместили в следственный изолятор в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед американским судом. Власти США обвиняют их в причастности к наркоторговле. Мадуро и Флорес не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.

Временным лидером Венесуэлы после похищения Мадуро стала Делси Родригес. ABC News со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от нее выполнить несколько условий, прежде чем Каракасу разрешат нарастить добычу нефти. По информации собеседников телеканала, главное требование Белого дома заключается в том, что власти республики должны «выгнать» Россию, Китай, Иран и Кубу, разорвав с ними экономические связи. Кроме того, Венесуэла должна согласиться на сотрудничество в сфере добычи нефти исключительно с США.