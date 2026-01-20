Прошедший радиационный шторм стал самым сильным в XXI веке. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Радиационный шторм в окрестностях Земли прошел через пик минувшей ночью и в настоящий момент завершается. Максимальные значения плотности солнечных протонов были достигнуты вчера в 22:15 по московскому времени и составили 37 000 единиц pfu (proton flux unit — 1 протон/(см²·с·ср)). Это самый высокий уровень, зарегистрированный в XXI веке. Для сравнения, самый сильный шторм текущего 25-го солнечного цикла, ранее зарегистрированный на его пике в октябре 2024 года, составлял около 1 800 единиц. Во всём текущем столетии самыми сильными до этого момента были радиационные бури 6 ноября 2001 года (31 700 единиц) и 29 октября 2003 года (29 500 единиц). За всю историю достоверных измерений с 1976 года самым крупным считается шторм 24 марта 1991 года, составивший около 43 000 единиц.

«В настоящее время плотность протонов в окрестностях Земли находится на уровне около 200 pfu, что всё еще значительно, в 20 раз, превышает порог выдачи предупреждений (10 pfu). Повышенная нагрузка на космические аппараты, таким образом, сохраняется, хотя и существенно снизилась по сравнению с прошедшим пиком», — говорится в сообщении.

Позднее в лаборатории уточнили, что на земле происходит повторный рост геомагнитной активности. Планетарный индекс Kp вернулся к уровню, близкому к G4, и в данный момент составляет G3.7. Данный всплеск, предположительно, является последним в текущем событии. После его завершения геомагнитная буря должна стабилизироваться до конца суток на уровне G1—G3.

Ранее представитель Роскосмоса в беседе с RTVI опроверг информацию, что из-за экстремального солнечного радиационного шторма экипаж МКС якобы был вынужден экстренно эвакуироваться в российский служебный модуль «Звезда».

Доказательной медициной до сих пор ставится под сомнение то, что геомагнитные бури способны оказывать значимое влияние на здоровье человека на Земле.

«Эти проявления, скорее всего, возможны на уровне неосязаемых и нечувствительных, если с человеком все окей. Если у человека какие-то есть проблемы, экстрасистолия, или что-то другое, то проявления более вероятны. Это изменение магнитных полей примерно такое же как, как от железного стула, который подвинули к вам с 2 до 3 метров, — ранее рассказывал RTVI Руслан Саримов, старший научный сотрудник Института общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук. — Поэтому я думаю, что больший вред оказывает слежение за геомагнитными индексами, чем непосредственно их изменение».