Дефицит бензина дошел до Свердловской области, на фоне этого сеть заправок Tamic Energy ввела ограничения на покупку топлива. Об этом сообщает агентство URA.RU со ссылкой на документы, предоставленные компанией.

«В связи с кризисной ситуацией на топливном рынке и возникшим дефицитом топливных ресурсов, мы вынуждены ввести временные ограничения», — объяснили в сети АЗС.

Теперь на один автомобиль предусмотрено не более 30 литров бензина или 70 литров дизельного топлива. Изменения действуют с 3 октября. Представители Tamic Energy отметили, что они направлены на:

стабилизацию работы АЗС в условиях дефицита,

рациональное использование топливных резервов,

обеспечение равного и бесперебойного доступа к топливу для всех водителей.

Сколько будут действовать ограничения, пока неизвестно. «Мы прилагаем все усилия для нормализации ситуации и надеемся на ваше понимание и содействие», — подчеркнули в Tamic Energy.

Ранее на горячей линии Tamic Energy корреспонденту E1.RU сообщали, что ограничения на продажу бензина введены по всей сети. Компания владеет заправками в Екатеринбурге, а также Свердловской, Челябинской и Московской областях.

Читатели 66.RU утверждают, что аналогичные меры применили и другие АЗС. По словам автомобилиста Александра, в «Лукойле» не наливают топливо в канистры с собой, АЗС Varta заливает не больше 30 литров на одну машину, а на «Башнефти» бензина нет вовсе — в наличие только дизельное топливо.

Другая читательница в беседе с 66.RU заявила, что столкнулась с дефицитом бензина на АЗС «Караван». Она уточнила, что в выходные хотела заправиться на заправке, расположенной «в районе [города] Березовский», но кассир предупредила об ограничении в 20 литров на машину.

«У них по всей сети нет 95-го бензина и дизеля, отменили все бонусные программы и ждут топливного кризиса», — отметила читательница.

Вместе с тем официальные источники нехватку топлива отрицают. «У нас нет никаких перебоев и ограничений на отпуск нефтепродуктов. По канистрам — нельзя заливать в пластиковую тару. Но этот запрет общий для всех», — прокомментировал 66.RU совладелец сети АЗС Varta Артем Скворцов.

В пресс-службах «Лукойла», «Башнефти» и Tamic Energy на запрос издания не ответили.

Перебои с поставками топлива в некоторых регионах России наблюдаются с конца июля на фоне высокого сезонного спроса и внеплановых ремонтов на НПЗ, которые регулярно подвергаются атакам беспилотников.

В частности, ограничения на продажу топлива ввели в Крыму: с 30 сентября потребителям разрешили приобретать не более 30 литров в одни руки в сутки, а уже с 1 октября — не более 20 литров.

Позднее глава региона Сергей Аксенов заявил, что с 10 октября «количество АЗС, где топливо имеется в свободной продаже и отпускается по установленному нормативу, будет увеличено», а 20 октября — дополнительно возрастет. Полностью потребность Крыма «в светлых нефтепродуктах должна быть покрыта к концу месяца».