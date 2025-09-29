Осенью 2026 года в Калмыкии может пройти корейский форум, в котором планируется участие как жителей Корейского полуострова, до этого встречи проводились в основном в Москве. Об этом RTVI сообщила председатель региональной общественной организации «Объединение корейцев Республики Калмыкия» Наталья Уланова.

По ее словам, точная информация по поводу проведения форума будет впоследствии объявлена на федеральном уровне. Кроме того, также ожидается приезд корейцев, живущих в разных регионах России.

Также Уланова рассказала, что в Калмыкию ежегодно приезжают как минимум 200 корейцев: «Мы привозим по корейской линии в год человек двести, это точно».

Она добавила, что в Калмыкии корейский язык изучается на уровне целой кафедры в местном государственном университете и дополнительного образования в школах. По ее словам, все желающие дети могут посещать занятия по этому направлению дважды в неделю.

Студенты университета активно участвуют в мероприятиях «Объединения корейцев Республики Калмыкия», в том числе в рамках созданного там ансамбля, для которого специально были привезены традиционные корейские барабаны, заявила глава корейской диаспоры в регионе.

По ее словам, крайне важно заниматься воспитанием молодежи, чтобы это поколение знало «свои корни, свой род, язык, культуру».

«Мы всегда на все мероприятия приглашаем всех руководителей наших национально-культурных объединений для того, чтобы рассказать, показать что-то, взять из другой религии. Мы не пропагандируем религию. Очень важно, чтобы наши дети были культурно и духовно образованными, потому что все междоусобицы и войны основаны на незнании своих корней, своей культуры, своего языка», — поделилась Уланова.

Третий Международный буддийский форум «Буддийский мир в новом тысячелетии» прошел в Элисте (Калмыкия) 25—28 сентября. В нем приняли участие делегации 35 стран, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, главы Бурятии и Тувы Алексей Цыденов и Владислав Ховалыг, голливудский актер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос и многие другие.

Как рассказал ТАСС первый замглавы правительства республики Эрдни Церенов, всего мероприятие посетило более 7 тыс. человек, из них около 1 тыс. — это иностранные гости.