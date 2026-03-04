Одним из последствий нынешней вспышки конфликтов по всему миру может стать попадание оставшихся излишков оружия на черный рынок. Таким мнением с RTVI поделился главный редактор журнала «Калибр» Александр Кудряшов.

«Это [рост числа мировых конфликтов] повлияет, когда все закончится и освободится большое количество оружия. Тогда и скажется, а сейчас наоборот — все будут скупать, все, кто может. Далее оно [оружие] перераспределится — найдутся дельцы, которые будут скупать его и перепродавать там, где это возможно. Законным либо незаконным способом», — сказал он.

Кудряшов также отметил, что если говорить о стрелковом оружии, то оно при любом раскладе не будет фактором глобальной безопасности, так как призвано решить только «какие-то локальные задачи».

«В международном плане рулит совсем другое оружие. Сегодня вот мы видим, что склоняются к дронам больше. Раньше это была артиллерия, авиация. Стрелковое оружие — это вспомогательное оружие в современной войне, оно не влияет напрямую на какие-то глобальные вещи. Это то, что было старым способом — мобилизовать людей, вооружить их и бросить воевать. Сейчас все-таки, так понимаю, от этой системы стараются отойти, воюют более действенными средствами, ракетными в том числе», — пояснил эксперт.

Куда серьезнее Кудряшов оценивает последствия для гражданского населения в зонах конфликтов: после завершения боевых действий неизбежен период нестабильности — «выяснения, кто главный».

«Есть баланс между государством и народом. Он будет сейчас нарушен грубым образом — везде, во всех странах, где идут конфликты. <…> Что там будет? Возникнет ли там обратно государство как таковое или там будет какая-то зона отчуждения, где люди будут сами решать свои проблемы? В тех странах, которые не участвуют, все будет развиваться в зависимости от того, как они смогут бороться с тем потоком оружия, который пойдет, если он пойдет, конечно», — добавил собеседник RTVI.

Кудряшов уточнил, что обычные граждане, которые находятся в зоне конфликта без оружия, «попали в сложную ситуацию».

«Представьте, что страна резко наводнилась оружием, наводнилась людьми с оружием. Как быть обычному гражданину, что ему делать в таких условиях? Об этом надо было думать до того [начала конфликта]. Американцы идут по одному пути — считают, что граждане должны быть вооружены, и их защита — это их проблема в том числе. У нас идут по-другому пути — граждане должны быть разоружены, и государство их должно защитить. Но когда приходят проблемы, государство куда-то исчезает. Вот и все», — заявил он.

Эксперт по оружию Глеб Обуховский придерживается схожей позиции и добавляет, что на нелегальный рынок, как правило, влияют только приграничные конфликты: «Везти откуда-то издалека через несколько границ — не сильно простая задача».

О последних мировых конфликтах

28 февраля начались боевые действия между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой. По данным американского военного командования, с начала конфликта Пентагон атаковал почти две тысячи целей на иранской территории: уничтожены 17 военных кораблей, в том числе подводная лодка, командно-контрольные пункты КСИР, системы ПВО и пусковые установки. В операции задействованы более 50 тыс. военнослужащих, 200 истребителей, два авианосца и стратегические бомбардировщики.

По подсчетам турецкого агентства Anadolu, только за первые сутки боев США потратили 779 млн долларов — примерно 0,1% годового военного бюджета страны. Крупнейшей статьей расходов стали пуски ракет Tomahawk: около 340 млн долларов.

Потери американской стороны также значительны: по данным агентства, за первые дни конфликта они составили почти 2 млрд долларов в технике. Самой дорогой утратой стала радиолокационная система раннего предупреждения AN/FPS-132 на базе в Катаре стоимостью 1,1 млрд долларов.

Помимо этого, три истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом по ошибке расчетами кувейтской ПВО — по данным The Wall Street Journal, пилот кувейтского F/A-18 принял их за самолеты противника. Летчики успели катапультироваться и остались живы.

Иран в ответ нанес несколько масштабных волн ракетных и дроновых ударов — не только по Израилю, но и по соседним странам, где расположены американские базы. БПЛА атаковали резидентуру ЦРУ в посольстве США в Эр-Рияде, американскую базу в Багдаде и авиабазу в Бахрейне. В Дубае огонь охватил парковку консульства США — пострадавших нет.

По информации CNN, ЦРУ планирует поставить оружие курдским формированиям на западе Ирана, рассчитывая втянуть их в антиправительственные выступления.

Отдельным фронтом остается Ормузский пролив, через который ежедневно проходят 200—300 судов, перевозящих 17—20 млн баррелей нефти и около 300 млн кубометров СПГ в сутки. Иран заявил об уничтожении десяти танкеров и полном контроле над проливом. К 4 марта там образовалась пробка: суда встали по обе стороны и не решаются двигаться дальше.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС начнут сопровождать танкеры, а все торговые перевозки через Персидский залив будут застрахованы. В Европе и странах Юго-Восточной Азии, по данным СМИ, местами уже фиксируется ажиотаж на заправках. Израиль тем временем нанес около 60 ударов по объектам «Хезболлы» (поддерживает Иран) на юге Ливана. По данным Минздрава страны, за два дня атак погибли не менее 50 человек, более 300 ранены.

Параллельно с ближневосточным конфликтом США начали активные действия против наркокартелей в Латинской Америке. 4 марта стало известно о том, что американские и эквадорские военные провели совместный рейд против организаций, признанных в Соединенных Штатах террористическими.

По данным New York Times и ABC News, американские силы специальных операций не участвовали напрямую в боевых действиях, а выступили в роли советников: помогали эквадорскому спецназу планировать рейды и обеспечивали разведывательную поддержку.

Также 4 марта российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке беспилотных катеров ВСУ со стороны Ливии. Инцидент произошел около территориальных вод Мальты в Средиземном море. Двое моряков госпитализированы. «Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», — заявили в Минтрансе России. По данным российского ведомства, танкер шел с оформленным по международным правилам грузом.

Кроме того, в конце февраля Афганистан объявил о начале военной операции против Пакистана, обладающего ядерным оружием. В ООН заявили, что столкновения на общей границе двух стран, протяженность которой составляет около 2,4 тыс. км, привели к перемещению примерно 20 тысяч семей в восточных, юго-восточных и южных регионах Афганистана. По данным международной организации, в четырех затронутых конфликтом провинциях наблюдаются критические показатели острого недоедания.