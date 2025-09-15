Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал правящую партию за отказ от полноценного диалога в ходе избирательной кампании. На пресс-конференции 15 сентября по итогам Единого дня голосования он вступил в полемику с главой ЛДПР Леонидом Слуцким.

По словам Зюганова, он считал, что военная операция на Украине и сложная экономическая ситуация заставят «Единую Россию» пойти на диалог.

«Откровенно вам скажу, не полагал, что «Единая Россия» как партия власти откажется от полноценного диалога в ходе выборной компании. Это не только глупость и ошибка, это стратегический просчет, который недопустим в условиях войны», — подчеркнул лидер коммунистов.

Он также обратился к президенту России Владимир Путину: «Соберите нас, руководителей и обсудите итоги этих выборов, потому что вы только что вернулись из Пекина и видели, что можно добиться за 30 лет эффективной политики».

Касаясь результатов выборов, Зюганов отметил, что его партия заняла второе место в 13 регионах, а некоторые кандидаты показали «блестящий результат». При этом он раскритиковал формат многодневного голосования:

«Мы получили выборы по старой схеме изуродованного закона, который позволяет голосовать три, четыре, пять и более дней».

Комментируя заявление Слуцкого о том, что на выборах ЛДПР стала второй партией, Зюганов оговорился, назвав оппонента фамилией его предшественника Жириновского.

«Сейчас Жириновский говорил, что это победа демократии, «вторая партия», хотя ни по одному показателю они вперёд не вышли. Это ненормально», — подчеркнул политик.

Лидер КПРФ также сообщил, что из всех губернаторов только трое согласились на публичные дебаты, при этом в Коми и Ленинградской области кандидаты от власти «испугались и пропустили» дискуссии.