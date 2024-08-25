Задержание создателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже встревожило пользователей мессенджера. По данным Baza, российские чиновники после случившегося получили предписание стереть служебные переписки в мессенджере. С таким же призывом выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян из-за рисков получения властями Франции ключей шифрования мессенджера.

Что делать в такой ситуации в разговоре с RTVI объяснил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Эксперт посоветовал сделать бэкап (резервное сохранение данных). Для этого нужно зайти в Telegram с компьютера, открыть раздел Настройки, выбрать пункт Продвинутые настройки и Экспорт данных.

В остальном Владимир Зыков посоветовал «занять выжидательную позицию и следить за развитием событий».

«Понятно, что у Дурова есть доступ к серверам и понятно, что причина его задержания это получение доступа ко всей информации, хранящейся в Telegram. В отличие от Whatsapp Telegram работает по принципу хранения данных на сервере, в то время как у Whatsapp peer to peer шифрование, то есть вся информация хранится на устройствах пользователей, и когда вы меняете устройство, то видели наверняка, что переписка не сохраняется, если её дополнительно не пробэкапить в облако и уже с облака не подгрузить на устройство», — объяснил эксперт.

Он добавил, что хоть в Telegram и есть секретные переписки (сикрет-чаты), но по умолчанию все данные хранятся на серверах.

Зыков подчеркнул, что причина задержания Дурова это в первую очередь попытка заставить его сотрудничать с властями и, возможно, предоставить доступ иностранным спецслужбам к требуемой информации.

«Сложно сказать, пойдет ли он на этот шаг. Вопрос в том, на какие шаги готовы будут пойти они, чтобы эту переписку получить. Например, они скажут Дурову: либо 20 лет ты будешь у нас тут сидеть, либо даешь нам доступ к переписке и получаешь штраф или условный срок», — поделился своим мнением Зыков.

Он подчеркнул, что для российских властей Telegram это знаковый мессенджер, чиновники рискуют рабочими контактами, перепиской и так далее. Зыков уверен, что в администрации президента будут перестраховываться, и в России вскоре должен появится национальный мессенджер.

«Cкорее всего, его созданием займется по традиции ВКонтакте — они уже делали сервисы для государства», — считает эксперт.