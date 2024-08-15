На днях был арестован глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов, которого обвинили в получении взяток. А всего за год с небольшим в Подмосковье завели с десяток дел на местных руководителей. RTVI выяснял, кого и за что привлекли к ответственности.

Дело экс-заместителя главы Мытищ Евгения Глинкина

25 апреля 2023 года был арестован бывший замглавы администрации Мытищ Евгений Глинкин. Его обвинили по статье “Мошенничество”. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. По данным следствия, с мая по июль 2020 года Глинкин при помощи подконтрольной ему организации якобы заключал договоры на выполнение строительно-монтажных работ в городе, которые в итоге так и не были выполнены. Несмотря на это, на счета строительной фирмы из бюджета был переведен миллион рублей.

По данным телеграм-канала Baza, после ареста бывший чиновник намекнул, что «о его делах с госконтрактами знал и сам глава администрации Мытищ».

Дело экс-главы Краснознаменска Виктора Юткина

1 сентября 2023 года Наро-Фоминский городской суд Юткина к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11 млн рублей по статье о получении взятки. По данным следствия, Юткин получил деньги от управляющей компании «за действия, входящие в его служебные полномочия, а именно: подписание муниципального контракта на закупки товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд, беспрепятственное подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту, а также последующую своевременную оплату».

Юткин вину не признал. После вынесения приговора адвокаты чиновника подали апелляцию, но 23 ноября Мособлсуд рассмотрел ее и оставил приговор без изменений.

Дело экс-главы Клинского района Александра Постриганя

20 ноября 2023 года Клинский городской суд приговорил Постриганя к 18 годам колонии строгого режима. Его в частности признали виновным в незаконном завладении частным и муниципальным имуществом и создании преступного сообщества, «в котором была четкая внутренняя иерархия и дисциплина».

По версии следствия, преступное сообщество, которое создал Постригань, действовало с 2003 по 2018 годы и в него входили родственники чиновника, предприниматели и должностные лица местной администрации. Вместе они «совершили 16 тяжких преступлений, ущерб от которых составил не менее 72 млн рублей», сообщала пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Помимо Постриганя на скамье подсудимых оказались еще три человека — гендиректор центра юридических услуг Алексей Полунин, юрист Вадим Ермошкин и эксперт Андрей Бекетов. Всех троих обвинили в участии в ОПС, присвоении имущества, растрате и мошенничестве. Они получили от пяти с половиной до 12 лет лишения свободы.

Адвокат Полунина Вячеслав Зиновьев в разговоре с RTVI назвал дело против Постриганя и других обвиняемых «политизированным».

«Просто дедушка [Александр Постригань] в свое время не ушел с поста, как и Александр Шестун — два их было таких активных, кто против власти, против свалок и так далее. Попали в жернова», — сказал Зиновьев RTVI.

Дело о создании ОПС стало для чиновника вторым — до этого (в декабре 2020 года) его приговорили к 15 годам колонии и штрафу в 116 млн рублей за взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Дело главы Ленинского городского округа Московской области Алексея Спасского и его бывшего зама Альберта Гравина

Гравина задержали в ноябре 23-го, а в январе 24-го ему предъявили обвинение в получении взятки в размере 10 миллионов рублей.

По данным телеграм-канала Mash, задержание чиновника могло быть связано с выдачей разрешения на строительство жилых многоэтажных домов, которые ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны (ПВО). Mash также утверждал, что за две недели до ареста Гравину «дали покинуть пост по собственному желанию».

Следом под стражу взяли и непосредственного начальника Гравина. По данным Mash, «в числе возможных тем для разбирательств — нарушения при строительстве жилых домов», за которое был задержан и Гравин. По данным телеграм-канала 112 именно тот «дал показания на своего бывшего босса, после чего за тем и пришли».

Спасский также вменяется получение взятки в особо крупном размере.

Дело замглавы города Фрязино Дмитрия Медведева

7 декабря 2023 года по подозрению в получении взятки был арестован замглавы подмосковного Фрязино Дмитрий Медведев. Подробности дела неизвестны.

Медведев отвечал за развитие благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта. В последние годы работы он активно поддерживал программу реновации во Фрязино, направленную на переселение жителей из старых домов в новостройки.

Дело замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева

В начале января 2024 года под арестом оказался замглавы администрации Подольска Рязанцев. Это произошло после прорыва подольской теплотрассы.

Рязанцева обвинили в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он поставил свою подпись под актом проверки готовности Подольска к отопительному сезону, «зная о необходимости проверки пригодности оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов».

Помимо Рязанцева, арестован был и начальник котельной Климовского патронного завода Александр Чиков. Его обвинили в ненадлежащем оказании услуг.

Дело экс-главы Шатуры Алексея Артюхина

В июле 2024 года Тверской районный суд Москвы арестовал Артюхина по делу о растратах. По версии следствия, в апреле 2020 года Артюхин заключил соглашение о предоставлении грантов на строительство водозаборного узла в технопарке «Осаново-Дубовое» — из бюджета для этого было выделено около 220 млн рублей, однако чиновник совместно с «подконтрольными ему лицами» якобы растратил эти средства, «в том числе путем предоставления займов различным коммерческим организациям, оплаты лизинга транспортных средств и приобретения недвижимого имущества», заявили в прокуратуре.

Артюхин свою вину не признал и отказался давать показания. Он выступил против заключения под стражу и попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Дело главы Сергиева Посада Дмитрия Акулова



Акулова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, его арестовали 14 августа. Вместе с ним по делу проходит директор городского МФЦ Юлия Каминская, которая задержана по обвинению в мошенничестве.

По версии следствия, Каминская «номинально оформляла на работу сотрудников, заработную плату за которых получала самостоятельно». При этом с 2019 года она якобы регулярно передавала Акулову деньги «за покровительство и попустительство по службе». В общей сложности, по данным правоохранителей, она передала главе города более 15,6 млн рублей.

«Когда человек не хочет уходить сам — выясняется, что он что-то сделал плохо»

Заслуженный юрист России, федеральный судья в отставке Сергей Пашин в разговоре с RTVI объяснил, что тенденция вынесения обвинительных приговоров обычно связаны с политической конъюнктурой и учащается к выборам, так как «власть стремится показать, что она действительно борется с коррупцией, при этом на объемы коррупции это никак не влияет».

«Кроме того, есть понятие рейдерский захват: если человек не желает уходить сам, тут и выясняется, что он что-то сделал плохо и его привлекают к уголовной ответственности. Иногда это вполне принципиальный человек, который не хочет идти на поводу у каких-то более крупных хищников», — сказал Пашин.

По его словам, в России «очень мало оправдательных приговоров, чуть меньше 0,3%», поэтому «оправдаться по любым статьям трудно», а по статьям, «где речь идет об организованной преступности или о преступности людей, которых нельзя тронуть без санкций свыше, доля оправданий и того меньше».