Пятьдесят бойцов спецназа непризнанной республики Сомалиленд вернулись домой после боевой подготовки в Израиле. Церемония встречи в столице страны Харгейсе превратилась в дипломатический сигнал всему региону: израильская делегация вручила президенту Абдирахману Мохамеду Абдуллахи (также известному как Ирро) фрагмент ракеты-перехватчика системы «Железный купол» — как сообщает британская газета The Telegraph, в знак израильской защиты.

За этим жестом Израиля стоит стремительно крепнущее военно-политическое партнерство, в основе которого лежит одна из самых горячих географических точек планеты.

Страна, которой нет на карте

Сомалиленд провозгласил независимость от Сомали в 1991 году, однако до сих пор не признан ни одной страной — кроме Израиля, который сделал это в декабре 2025 года. По оценке аналитического центра African Security Analysis (ASA), это решение Тель-Авива стало «переломным моментом», впервые взломав стену непризнания: решение Израиля в декабре 2025 года нарушило главное допущение о том, что ни одно государство — член ООН не решится сделать первый шаг.

Армия Сомалиленда
Minister of Defense of the Republic of Somaliland

Несмотря на отсутствие международного статуса, Сомалиленд на протяжении трех десятилетий поддерживает функционирующие институты, проводит выборы и сохраняет внутреннюю стабильность — редкость для региона. Но именно сейчас, считают аналитики ASA, страна меняет стратегию: «Харгейса больше не опирается на правовые основания или демократические достижения. Она превращает географию в суверенный капитал».

Порт Бербера

Ключевой актив Сомалиленда — портовый город Бербера на берегу Аденского залива, напрямую у пролива Баб-эль-Мандеб, через который проходит около 10% мировой морской торговли. С 2015 года хуситы из Йемена, с противоположного берега, атакуют гражданские и военные суда, угрожая одному из главных торговых коридоров.

Для Израиля это серьезная проблема, ведь Красное море — путь к порту Эйлат и выход в Индийский океан. Как отмечает в своем докладе аналитик и бывший офицер британских ВДВ Эндрю Фокс, подготовивший исследование после личных встреч с президентом Сомалиленда, начальником Генерального штаба и руководством порта Бербера, Сомалиленд стратегически ценен для Израиля тем, что предоставляет Иерусалиму дружественного и дееспособного партнера на африканском берегу Аденского залива — напротив контролируемого хуситами Йемена и вблизи Баб-эль-Мандеба.

Немаловажно и то, что альтернативы ограничены. Джибути уже перегружено иностранными военными базами, Сомали институционально нестабильно, Эритрея политически неудобна, а Йемен охвачен войной. На этом фоне стабильный Сомалиленд с современным портом становится исключительно привлекательным.

Что получит Израиль

Эндрю Фокс выделяет несколько конкретных выгод для Тель-Авива. Во-первых, партнер в Харгейсе способен расширить осведомленность Израиля о передвижении судов, маршрутах контрабанды, портовой активности и морских операциях, связанных с хуситами, по всему Аденскому заливу.

Во-вторых, Израиль получает стратегическую глубину без рисков крупного постоянного военного присутствия. Аналитик подчеркивает, что предпочтительная модель — не демонстративная военная база, а разведывательный обмен, консультации по безопасности портов и гражданская помощь, а не открытое базирование. Такой подход снижает вероятность того, что сам Сомалиленд станет целью для хуситских ударов.

В-третьих, присутствие в Сомалиленде позволяет противодействовать иранскому влиянию в Восточной Африке — Тегеран последовательно выстраивает в регионе сеть прокси и союзников.

Британия проигрывает Китаю

Пока Израиль действует, крупные западные державы медлят — и, по мнению экспертов, теряют позиции. The Telegraph, цитируя британских чиновников и аналитиков, указывает, что отказ Лондона признать Сомалиленд фактически открывает двери для Китая и других конкурентов, стремящихся закрепиться в стратегически важном регионе. Британская политика по-прежнему опирается на привычную формулу — поддержку территориальной целостности Сомали и позицию, что статус должен быть урегулирован путем договоренности между Харгейсой и Могадишо, пишет ASA.

Сомалиленд уже попытался надавить на Лондон нестандартным образом: президент страны публично поддержал британский суверенитет над Фолклендскими островами, прозрачно намекнув — государство, защищающее самоопределение далекого населения в Южной Атлантике, не может игнорировать волю бывшего британского протектората в Африканском Роге.

Риски и ограничения

Аналитики предупреждают, что стремительное сближение несет и серьезные угрозы. Бывший офицер британских ВДВ Эндрю Фокс называет четыре главных риска: эскалация (заметное израильское присутствие превратит Сомалиленд в мишень для хуситов), дипломатический бойкот со стороны Африканского союза и исламских государств, внутренняя нестабильность и, наконец, коалиционная несогласованность, при которой Израиль, страны Залива, США и европейские партнеры будут преследовать конкурирующие двусторонние интересы.

ASA предупреждает и о более системной опасности: чем больше Харгейса торгует доступом ради признания, тем больше она рискует сузить собственное суверенное пространство. Признание, купленное ценой чрезмерного внешнего контроля над портами, базами и ресурсами, решит одну проблему суверенитета, создав другую.

Новая точка на карте большой игры

Группа сомалилендского спецназа
Возвращение пятидесяти сомалилендских спецназовцев из Тель-Авива — это свидетельство того, как маленькое непризнанное государство стало актором в большой геополитической игре вокруг Красного моря. Вопрос в том, сумеет ли Сомалиленд превратить стратегическую востребованность в настоящий суверенитет — не став при этом лишь удобной платформой для чужих интересов.