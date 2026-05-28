Пятьдесят бойцов спецназа непризнанной республики Сомалиленд вернулись домой после боевой подготовки в Израиле. Церемония встречи в столице страны Харгейсе превратилась в дипломатический сигнал всему региону: израильская делегация вручила президенту Абдирахману Мохамеду Абдуллахи (также известному как Ирро) фрагмент ракеты-перехватчика системы «Железный купол» — как сообщает британская газета The Telegraph, в знак израильской защиты.

За этим жестом Израиля стоит стремительно крепнущее военно-политическое партнерство, в основе которого лежит одна из самых горячих географических точек планеты.

Страна, которой нет на карте

Сомалиленд провозгласил независимость от Сомали в 1991 году, однако до сих пор не признан ни одной страной — кроме Израиля, который сделал это в декабре 2025 года. По оценке аналитического центра African Security Analysis (ASA), это решение Тель-Авива стало «переломным моментом», впервые взломав стену непризнания: решение Израиля в декабре 2025 года нарушило главное допущение о том, что ни одно государство — член ООН не решится сделать первый шаг.

Несмотря на отсутствие международного статуса, Сомалиленд на протяжении трех десятилетий поддерживает функционирующие институты, проводит выборы и сохраняет внутреннюю стабильность — редкость для региона. Но именно сейчас, считают аналитики ASA, страна меняет стратегию: «Харгейса больше не опирается на правовые основания или демократические достижения. Она превращает географию в суверенный капитал».

Порт Бербера

Ключевой актив Сомалиленда — портовый город Бербера на берегу Аденского залива, напрямую у пролива Баб-эль-Мандеб, через который проходит около 10% мировой морской торговли. С 2015 года хуситы из Йемена, с противоположного берега, атакуют гражданские и военные суда, угрожая одному из главных торговых коридоров.

Для Израиля это серьезная проблема, ведь Красное море — путь к порту Эйлат и выход в Индийский океан. Как отмечает в своем докладе аналитик и бывший офицер британских ВДВ Эндрю Фокс, подготовивший исследование после личных встреч с президентом Сомалиленда, начальником Генерального штаба и руководством порта Бербера, Сомалиленд стратегически ценен для Израиля тем, что предоставляет Иерусалиму дружественного и дееспособного партнера на африканском берегу Аденского залива — напротив контролируемого хуситами Йемена и вблизи Баб-эль-Мандеба.

Немаловажно и то, что альтернативы ограничены. Джибути уже перегружено иностранными военными базами, Сомали институционально нестабильно, Эритрея политически неудобна, а Йемен охвачен войной. На этом фоне стабильный Сомалиленд с современным портом становится исключительно привлекательным.

Что получит Израиль

Эндрю Фокс выделяет несколько конкретных выгод для Тель-Авива. Во-первых, партнер в Харгейсе способен расширить осведомленность Израиля о передвижении судов, маршрутах контрабанды, портовой активности и морских операциях, связанных с хуситами, по всему Аденскому заливу.

Во-вторых, Израиль получает стратегическую глубину без рисков крупного постоянного военного присутствия. Аналитик подчеркивает, что предпочтительная модель — не демонстративная военная база, а разведывательный обмен, консультации по безопасности портов и гражданская помощь, а не открытое базирование. Такой подход снижает вероятность того, что сам Сомалиленд станет целью для хуситских ударов.

В-третьих, присутствие в Сомалиленде позволяет противодействовать иранскому влиянию в Восточной Африке — Тегеран последовательно выстраивает в регионе сеть прокси и союзников.

Британия проигрывает Китаю

Пока Израиль действует, крупные западные державы медлят — и, по мнению экспертов, теряют позиции. The Telegraph, цитируя британских чиновников и аналитиков, указывает, что отказ Лондона признать Сомалиленд фактически открывает двери для Китая и других конкурентов, стремящихся закрепиться в стратегически важном регионе. Британская политика по-прежнему опирается на привычную формулу — поддержку территориальной целостности Сомали и позицию, что статус должен быть урегулирован путем договоренности между Харгейсой и Могадишо, пишет ASA.

Сомалиленд уже попытался надавить на Лондон нестандартным образом: президент страны публично поддержал британский суверенитет над Фолклендскими островами, прозрачно намекнув — государство, защищающее самоопределение далекого населения в Южной Атлантике, не может игнорировать волю бывшего британского протектората в Африканском Роге.

Риски и ограничения

Аналитики предупреждают, что стремительное сближение несет и серьезные угрозы. Бывший офицер британских ВДВ Эндрю Фокс называет четыре главных риска: эскалация (заметное израильское присутствие превратит Сомалиленд в мишень для хуситов), дипломатический бойкот со стороны Африканского союза и исламских государств, внутренняя нестабильность и, наконец, коалиционная несогласованность, при которой Израиль, страны Залива, США и европейские партнеры будут преследовать конкурирующие двусторонние интересы.

ASA предупреждает и о более системной опасности: чем больше Харгейса торгует доступом ради признания, тем больше она рискует сузить собственное суверенное пространство. Признание, купленное ценой чрезмерного внешнего контроля над портами, базами и ресурсами, решит одну проблему суверенитета, создав другую.

Новая точка на карте большой игры

Возвращение пятидесяти сомалилендских спецназовцев из Тель-Авива — это свидетельство того, как маленькое непризнанное государство стало актором в большой геополитической игре вокруг Красного моря. Вопрос в том, сумеет ли Сомалиленд превратить стратегическую востребованность в настоящий суверенитет — не став при этом лишь удобной платформой для чужих интересов.