УВКБ ООН впервые смоделировало судьбу миллионов украинских беженцев в зависимости от того, чем закончится военный конфликт России и Украины. Временная защита беженцев истекает в марте 2027-го — и ни при одном из трёх сценариев Европа не останется без миллионов украинцев.

Агентство ООН по делам беженцев опубликовало доклад, который впервые даёт ответ на вопрос, которого избегают и политики, и сами беженцы: что будет с украинцами в Европе после марта 2027 года, когда заканчивается срок временной защиты?

Сейчас статус временной защиты в ЕС имеют 4,4 миллиона украинцев. Вместе с теми, кто находится в других европейских странах — около 5,2 миллиона человек. УВКБ ООН совместно с Брюнельским университетом Лондона построило модель, которая симулирует решения реальных людей — с учётом возраста, состава семьи, региона происхождения и экономического положения — при трёх разных вариантах развития событий до конца 2029 года.

Сценарий 1. «Конфликт продолжается»

Если боевые действия продолжатся с нынешней или большей интенсивностью, возвращение практически остановится. В Европе останутся около 5,2 миллиона (99% от нынешнего числа) украинцев. Временная защита при этом сценарии продолжает действовать в ЕС, однако европейские страны постепенно начнут переводить беженцев на другие правовые основания — рабочие визы, учебные разрешения, воссоединение семей, убежище. Этот переход будет происходить стихийно и с разной скоростью в разных странах.

Германия при этом сценарии принимает крупнейшую группу — около 1,18 миллиона человек. Польша — почти миллион. Вместе они концентрируют больше трети всех украинских беженцев в ЕС.

Сценарий 2. «Хрупкий мир»

Бои прекращаются, но Россия сохраняет де-факто контроль над занятыми территориями. Временная защита в ЕС заканчивается в марте 2027 года. Именно этот сценарий авторы доклада разбирают наиболее детально — как наиболее вероятный в среднесрочной перспективе.

Казалось бы, перемирие должно подтолкнуть людей домой. Но модель показывает, что больше половины беженцев всё равно останется. Семьи с детьми, уже интегрированными в европейские школы, возвращаться не торопятся. Беженцы с востока и юга — из Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей — не видят смысла ехать туда, где их дом разрушен или территория находится под контролем РФ, а беженцы хотели бы вернутся именно на Украину.

При этом варианте развития событий доля оставшихся украинцев сильно варьируется по странам. В Германии при этом сценарии останутся 67% от нынешнего числа украинцев (около 789 тысяч), в Словении — 64%, в Эстонии — 61%. Меньше всего задержатся в Молдове (34%) и Венгрии (38%) — соседних странах, где беженцы изначально рассматривали пребывание как временное.

Сценарий 3. «Победа Украины»

Самый фантастический сценарий, смоделированный ООН — это победа Украины (сценарий победы России экспертами организации не рассматривался). При этом сценарии Украина возвращает территории Донбасса, Херсонской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей к концу 2026 года. Временная защита в ЕС заканчивается в марте 2027-го. Это — единственный сценарий, при котором большинство беженцев возвращается домой.

Тем не менее, даже при этом сценарии треть из них остаётся в ЕС. Жильё в пострадавших от боевых действий районах нужно восстанавливать, школы — отстраивать, рынок труда — возрождать. Семьи с детьми, уже пустившие корни в Европе, не поедут в разрушенные города и поселки без конкретных гарантий.

Правовой обрыв

Ни один из сценариев не избавляет Европу от многомиллионной группы людей, которым нужен какой-то правовой статус после истечения временной защиты. При этом существующие механизмы для них плохо подходят.

Рабочая виза требует дохода выше порогового. Но почти 60% работающих украинских беженцев заняты на должностях ниже своей квалификации, а их зарплаты в среднем на 40% ниже, чем у местных. Убежище закроет пробел для части — прежде всего для пожилых людей и беженцев из прифронтовых зон. Но если за ним одновременно обратятся миллионы, система рухнет под нагрузкой.

При этом 41% беженцев вообще не планирует ничего менять в ближайший год — они ждут продления временной защиты. Если временная защита будет отменена резко и без переходного периода, это грозит правовым хаосом и волной вторичных перемещений внутри ЕС.

ООН рекомендует

УВКБ ООН призывает страны ЕС действовать заблаговременно, независимо от того, какой из сценариев реализуется. Главное требование — не допустить резкого «обрыва» в марте 2027 года: ввести переходный статус на уровне всего ЕС, разработать упрощённые виды на жительство с пониженными требованиями к доходу, засчитать время под временной защитой в стаж для получения постоянного вида на жительство и заблаговременно усилить системы предоставления убежища.

Отдельный акцент — на интеграции. Языковые курсы, признание дипломов, поддержка в трудоустройстве. Это, пишут эксперты ООН, выгодно не только самим беженцам, но и принимающим странам — и укрепляет человеческий капитал Украины на будущее восстановление.