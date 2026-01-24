В начале января в Индонезии вступило в силу новое законодательство, где среди преступлений теперь значатся и внебрачные отношения — за это может грозить до года тюрьмы. Запрет распространяется и на остров Бали. Однако Индонезия далеко не единственная страна, популярная у туристов, где наказывают за секс все брака. Всех их объединяет одно — это мусульманские страны. RTVI собрал подборку таких мест, чтобы путешественники были более бдительными.

Индонезия

2 января в Индонезии вступил в силу новый уголовный кодекс, который был принят еще в 2022 году. В нем есть положение, которое касается секса вне брака. Если раньше преступлением считалась только супружеская измена, то теперь внебрачные половые отношения или сожительство также криминализированы.

В новом уголовном кодексе на 345 страницах прописано, что за секс с партнером, который не приходится другому мужем или женой, может грозить до года тюремного заключения или штраф до 10 миллионов рупий (около 45 тысяч рублей). За сожительство вне брака грозит полгода тюрьмы.

Как объяснили RTVI в посольстве России в Джакарте, уголовная ответственность распространяется и на иностранных граждан, в том числе туристов. Исключением не стал и популярный у путешественников остров Бали, так как он является частью Индонезии. При этом в российской дипмиссии отметили, что пока не было случаев нарушения закона гражданами России.

Дело в том, что для возбуждения дела необходимо, чтобы заявление подал кто-то из близких родственников: супруг, родители или дети. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также предположили, что на практике закон не коснется туристов.

«Должны быть пострадавшие [от неверности] супруг или супруга. Поэтому туристов это не касается, никаких проверок и никакого наказания со стороны местных властей не будет», — отметил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

Саудовская Аравия

Одна из главных стран, где действует наказание за внебрачные отношения, — Саудовская Аравия. Это неудивительно, учитывая, что законодательство королевства основано на законах шариата.

В королевстве супружеская измена считается преступлением, а за внебрачные половые связи может грозить тюрьма, побивание камнями или даже смертная казнь.

Однако наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман проводит в стране реформы, либеральные по меркам королевства, и старается привлечь туристов. Власти рассчитывают, что в 2030 году Саудовскую Аравию посетят 100 миллионов путешественников.

Ради такой цели в 2019 году для иностранцев ввели беспрецедентные послабления. Теперь неженатые пары могут заселяться в один номер. Однако подданным Саудовской Аравии на стойке регистрации в отелях по-прежнему необходимо предъявлять документы, которые подтверждают родственные связи.

При этом вот уже шесть лет все женщины — как иностранки, так и местные — могут бронировать номера в отелях и проживать там самостоятельно. Раньше требовалось, чтобы у женщин было сопровождение.

Иран

Еще одна консервативная мусульманская страна (правда, не суннитская, как Саудовская Аравия, а шиитская), которая в последнее время набирала популярность среди туристов, — Иран. И там секс вне брака приравнивается к уголовному правонарушению.

Формально это касается не только иранцев, но и иностранных граждан. Однако на практике многие отели, куда заселяются неженатые пары туристов, просто закрывают на это глаза. Хотя, судя по отзывам на туристических форумах, иногда случаются ситуации, когда в отеле запрашивают свидетельство о браке.

А вот самим гражданам Исламской республики Иран повезло меньше. Даже если в паре один из двух — иранец, то в номер их не заселят, так как по законодательству люди противоположного пола, не состоящие в браке, не могут оставаться наедине друг с другом.

За половые отношения вне брака в Иране может грозить наказание в виде 100 ударов плетью, а за прелюбодеяние (измену) — и вовсе смертная казнь. Так, в 2022 году к высшей мере приговорили 27-летнего женатого мужчину и его 33-летнюю любовницу. Отец жены изменника призвал судебные органы страны казнить его, хотя сама жена пыталась отозвать жалобу, чтобы сохранить ему жизнь.

При этом иранцы придумали лазейку: в шиитской практике мужчина и женщина могут заключить на основе специального контракта так называемый временный брак — «сигэ». Он может длиться от часа до нескольких лет. Его еще называют «браком для удовольствия», впрочем, контракт можно продлевать несколько раз, в нем оговариваются права жены, а дети, рожденные в таком браке, признаются законнорожденными.

Марокко

Эта популярное у туристов красочное и шумное место в Северной Африке, благодаря которому без особого труда можно побывать в пустые Сахара. Однако здесь тоже исповедуют ислам. А это значит, что и тут действует запрет на внебрачные отношения.

За секс вне брака предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от месяца до года. Формально под действие законодательства подпадают и туристы, но в отелях, особенно высокого класса, при заселении иностранцев часто не обращают на это внимание и не просят свидетельство о браке.

Так, корреспондент RTVI побывала в Марокко в конце 2024 года и не столкнулась с проблемами при заселении.

Объединенные Арабские Эмираты

Несмотря на популярность отдыха в ОАЭ, особенно в Дубае, в этой стране также не стоит забывать о нормах шариата. Впрочем, эмиратское законодательство в 2020 году стало значительно более либеральным.

К примеру, власти декриминализовали сожительство и внебрачные половые отношения. Это коснулось и детей, которые родились вне брака, — их родителей перестали подвергать уголовному преследованию.

Однако от публичных проявлений чувств все-таки стоит воздержаться. Особенно это касается более консервативных эмиратов, таких, как, например, Шарджа или Рас-аль-Хайма.

Где еще запрещен секс вне брака

На самом деле таких стран немало. Из популярных среди путешественников можно отметить Малайзию, Иорданию и Катар. Причем в 2022 году, когда катарцы принимали чемпионат мира по футболу, власти распространили запрет и на иностранцев.

Остальные страны не столь популярны у туристов. В первую очередь, речь идет об Афганистане, где в 2021 году к власти вернулись талибы*. За прелюбодеяние там могут казнить как женщин, так и мужчин. Кроме того, за внебрачные половые отношения грозит ответственность в Сомали, Йемене, Судане, Ираке, Пакистане, Брунее, Ливии и Омане.